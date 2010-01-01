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  • Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    6400 series Парогенератор

    GC6430/02

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением.

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    6400 series Парогенератор

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    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Компактная и мощная система глажения

    • Фиксация для переноски Carry-lock
    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Простая сборка и хранение

    Простая сборка и хранение

    Простая сборка и хранение

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Постоянная подача пара до 90 г/мин.

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    • Технические характеристики

      Частота
      50—60
      Напряжение
      220—240
      Потребляемая мощность бойлера
      1370
      Потребляемая мощность утюга
      800
      Время нагревания
      6

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      5,5
      Габариты изделия
      319 x 199 x 166

    • Удобство использования

      Управление
      Индикатор нагрева
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      • Кнопка переключения режимов
      • Паровой носик
      Простая установка и хранение
      • Фиксация для переноски Carry-lock
      • Компактный дизайн
      • Простое хранение сетевого шнура и шланга

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Антипригарная подошва

    • Комфортный процесс глаженья

      Длина шнура
      1,9  m
      Управляемая очистка от накипи
      Простая очистка
      Эргономичный дизайн утюга
      Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение
      Длина шланга
      1,7  m
      Безопасен в использовании
      Автоматическая защита от перегрева
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      800  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Продолжительный вертикальный выброс пара
      Постоянная подача пара
      До 90 г/мин
      Подошва
      Оптимальная система отверстий
      Подача пара под давлением
      До 4  bar

    Badge-D2C

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