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  • Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    6400 series Глажение с паром под давлением

    GC6440/02

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением.

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    6400 series Глажение с паром под давлением

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    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Мощная компактная система глажения с функцией Carry-lock

    • Фиксация для переноски Carry-lock
    • Экорежим
    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

    Постоянная подача пара до 100 г/мин

    Постоянная подача пара до 100 г/мин

    Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

    Простая сборка и хранение

    Простая сборка и хранение

    Простая сборка и хранение

    Экономия 20 % энергии и 40 % воды

    Экономия 20 % энергии и 40 % воды

    В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Настройка подачи пара для любого вида одежды

    Настройка подачи пара для любого вида одежды.

    • Технические характеристики

      Частота
      50—60
      Напряжение
      220—240
      Потребляемая мощность бойлера
      1370
      Потребляемая мощность утюга
      800
      Время нагревания
      6

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      5,25
      Габариты изделия
      319 x 199 x 166

    • Удобство использования

      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      • Кнопка переключения режимов
      • Паровой носик
      Простая установка и хранение
      • Фиксация для переноски Carry-lock
      • Компактный дизайн
      • Простое хранение сетевого шнура и шланга

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Антипригарная подошва

    • Комфортный процесс глаженья

      Длина шнура
      1,9  m
      Управляемая очистка от накипи
      Простая очистка
      Эргономичный дизайн утюга
      Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение
      Длина шланга
      1,7  m
      Безопасен в использовании
      Автоматическая защита от перегрева
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      800  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Продолжительный вертикальный выброс пара
      Постоянная подача пара
      До 100 г/мин
      Подошва
      Оптимальная система отверстий
      Подача пара под давлением
      До 4  bar

    Badge-D2C

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