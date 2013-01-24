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Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах
Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.
В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Простая сборка и хранение
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Настройка подачи пара для любого вида одежды.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
Вес и габариты
GC026/00
GC026/30
GC026/80