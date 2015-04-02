Система Smart Calc Clean: звуковые и световые напоминания

Система Smart Calc Clean представляет собой встроенную функцию, которая обеспечивает дополнительную защиту утюга с парогенератором, напоминая о необходимости проведения очистки прибора от загрязнений и накипи. Примерно через каждые 10 часов глажения на приборе включаются звуковое и световое напоминания, которые сигнализируют о необходимости проведения очистки от накипи. Контейнер Calc Clean обеспечивает дополнительное удобство при очистке от накипи — нет необходимости держать утюг на весу, достаточно просто установить его на контейнер. После выполнения очистки вся грязная вода попадает в контейнер, а утюг снова готов к использованию.