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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара** Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара** Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
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    SpeedCare Утюг с парогенератором

    GC6631/30

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**

    Утюг с парогенератором Philips SpeedCare генерирует больше пара по сравнению с паровым утюгом, помогая ускорить процесс глажения. Используя парогенератор Philips SpeedCare, вы сможете быстрее справиться с глажением и больше времени посвятить близким.

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    SpeedCare Утюг с парогенератором

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    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**

    • Максимальное давление насоса — 4,5 бар
    • Паровой удар 170 г
    • Крепление для переноски
    • Встроенный резервуар для воды 1,2 л
    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

    Резервуар для воды емкостью 1,2 л, возможность долива в любой момент

    Резервуар для воды емкостью 1,2 л, возможность долива в любой момент

    Утюг с парогенератором SpeedCare оснащен резервуаром для воды емкостью 1,2 л, который позволяет гладить более часа без долива воды, сокращая частоту наполнения резервуара при длительном глажении. Технология также позволяет заливать воду в резервуар, не дожидаясь охлаждения устройства в течение 2 часов.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разглаживать складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    Компактный размер и малый вес для удобного хранения

    Компактный размер и малый вес для удобного хранения

    Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали наш самый компактный утюг с парогенератором. Прибор легко помещается на гладильной доске для еще более удобного глажения и занимает намного меньше места, что гарантирует удобное хранение.

    Система Smart Calc Clean: звуковые и световые напоминания

    Система Smart Calc Clean: звуковые и световые напоминания

    Система Smart Calc Clean представляет собой встроенную функцию, которая обеспечивает дополнительную защиту утюга с парогенератором, напоминая о необходимости проведения очистки прибора от загрязнений и накипи. Примерно через каждые 10 часов глажения на приборе включаются звуковое и световое напоминания, которые сигнализируют о необходимости проведения очистки от накипи. Контейнер Calc Clean обеспечивает дополнительное удобство при очистке от накипи — нет необходимости держать утюг на весу, достаточно просто установить его на контейнер. После выполнения очистки вся грязная вода попадает в контейнер, а утюг снова готов к использованию.

    Поддержка водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

    Поддержка водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

    Утюг с парогенератором предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

    Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

    Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

    Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.

    Максимальное давление насоса — 4,5 бар

    Максимальное давление насоса — 4,5 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Паровой удар до 170 г

    Паровой удар до 170 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Smart Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      Да
      Рекомендуется фильтрованная вода
      Да

    • Вес и габариты

      Вес утюга
      1,1  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      26,4 x 30,3 x 40,4  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      19,8 x 21,7 x 34,6  cm
      Вес утюга + подставки
      2,6  kg

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      1200  ml
      Система автоотключения
      Да
      Метод хранения
      Крепление для переноски
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      Керамика
      Постоянная подача пара
      110  g/min
      Мощность
      2400  W
      Давление
      Максимальное давление насоса — 4,5 бар
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      170  g

    Badge-D2C

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