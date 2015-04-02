GC6631/30
Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
Утюг с парогенератором Philips SpeedCare генерирует больше пара по сравнению с паровым утюгом, помогая ускорить процесс глажения. Используя парогенератор Philips SpeedCare, вы сможете быстрее справиться с глажением и больше времени посвятить близким.Узнать обо всех преимуществах
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Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Утюг с парогенератором SpeedCare оснащен резервуаром для воды емкостью 1,2 л, который позволяет гладить более часа без долива воды, сокращая частоту наполнения резервуара при длительном глажении. Технология также позволяет заливать воду в резервуар, не дожидаясь охлаждения устройства в течение 2 часов.
Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разглаживать складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.
Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали наш самый компактный утюг с парогенератором. Прибор легко помещается на гладильной доске для еще более удобного глажения и занимает намного меньше места, что гарантирует удобное хранение.
Система Smart Calc Clean представляет собой встроенную функцию, которая обеспечивает дополнительную защиту утюга с парогенератором, напоминая о необходимости проведения очистки прибора от загрязнений и накипи. Примерно через каждые 10 часов глажения на приборе включаются звуковое и световое напоминания, которые сигнализируют о необходимости проведения очистки от накипи. Контейнер Calc Clean обеспечивает дополнительное удобство при очистке от накипи — нет необходимости держать утюг на весу, достаточно просто установить его на контейнер. После выполнения очистки вся грязная вода попадает в контейнер, а утюг снова готов к использованию.
Утюг с парогенератором предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.
Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Очистка от известкового налета
Вес и габариты
Удобство использования
Обслуживание
Быстрое и мощное разглаживание складок
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