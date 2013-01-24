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Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
Парогенератор Philips SpeedCare генерирует больше пара по сравнению с паровым утюгом, помогая ускорить процесс глажения. Используя парогенератор Philips SpeedCare, вы сможете быстрее справиться с глажением и больше времени посвятить близким. Узнать обо всех преимуществах
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Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
Парогенератор Philips SpeedCare генерирует больше пара по сравнению с паровым утюгом, помогая ускорить процесс глажения. Используя парогенератор Philips SpeedCare, вы сможете быстрее справиться с глажением и больше времени посвятить близким. Узнать обо всех преимуществах
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Парогенератор SpeedCare оснащен резервуаром для воды емкостью 1,2 л, который позволяет гладить более часа без долива воды, сокращая частоту наполнения резервуара при длительном глажении. Технология также позволяет заливать воду в резервуар, не дожидаясь охлаждения устройства в течение 2 часов.
Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.
Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали наш самый компактный парогенератор. Прибор легко помещается на гладильной доске для еще более удобного глажения и занимает намного меньше места, что гарантирует удобное хранение.
Интеллектуальная система очистки от накипи представляет собой встроенную функцию, которая обеспечивает дополнительную защиту парогенератора, напоминая о необходимости проведения очистки прибора от загрязнений и накипи. Примерно через каждые 10 часов глажения на приборе включаются звуковое и световое напоминания, которые сигнализируют о необходимости проведения очистки от накипи. Контейнер Calc Clean обеспечивает дополнительное удобство при очистке от накипи — нет необходимости держать утюг на весу, достаточно просто установить его на контейнер. После выполнения очистки вся грязная вода попадает в контейнер, а парогенератор готов к использованию.
Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.
Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Очистка от накипи
Легко использовать
Быстрое и мощное разглаживание складок
Вес и габариты
Обслуживание
GC026/00
GC026/30
GC026/80