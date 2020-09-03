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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    FastCare Compact Утюг с парогенератором

    GC6722/20

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара, удобному резервуару для воды и быстрому нагреву обеспечивается более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение.

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    FastCare Compact Утюг с парогенератором

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    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    • Максимальное давление насоса — 5,2 бар
    • Паровой удар до 300 г
    • Встроенный резервуар для воды 1,5 л
    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Встроенная система Smart Calc Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске, и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

    Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

    Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

    Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Большой резервуар для длительного использования

    Большой резервуар для длительного использования

    Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает более часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

    • Хранение

      Отделение для хранения шнура
      Отделение для хранения шнура
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      1500  nm
      Превосходное скольжение подошвы
      3  stars
      Название подошвы
      Керамика
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,65  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Готовность к использованию
      • Световой индикатор
      • Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      3  stars

    • Аксессуары в комплекте

      Контейнер Calc Clean
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология ProVelocity
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Максимальное давление насоса — 5,2 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      До 300  g
      Постоянная подача пара
      До 120  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Smart Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      • Индикатор
      • Звук
      • без картриджей и лишних затрат

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,25  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      25 x 27 x 40  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      21 x 23 x 35,4  cm
      Вес (с упаковкой)
      4.1  kg
      Вес утюга + подставки
      2,9  kg

    Badge-D2C

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