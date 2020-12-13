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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    PerfectCare Compact Essential Утюг с парогенератором

    GC6842/30

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Мощная постоянная подача пара обеспечивает более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Благодаря технологии OptimalTEMP нет необходимости регулировать температуру и режимы подачи пара. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение.

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    PerfectCare Compact Essential Утюг с парогенератором

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    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Без риска прожечь ткань*

    • Максимальное давление насоса — 6 бар
    • Паровой удар до 360 г
    • Встроенный резервуар для воды 1,3 л
    • Крепление для переноски
    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Большой резервуар для длительного использования

    Большой резервуар для длительного использования

    Прозрачный резервуар объемом 1,3 литра обеспечивает более часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

    Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Встроенная система Smart Calc Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске, и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

    Никакого риска прожечь ткань

    Никакого риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    Подошва SteamGlide для отличного скольжения

    Подошва SteamGlide для отличного скольжения

    Уникальная подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Прочное пятислойное покрытие, включающее основание с защитой от коррозии, обеспечивает более долгий срок службы подошвы. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Отделение для хранения шнура
      Отделение для хранения шнура
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1300  ml
      Превосходное скольжение подошвы
      4  stars
      Название подошвы
      SteamGlide
      Система автоотключения
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,65  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Готовность к использованию
      • Световой индикатор
      • Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      4  stars

    • Аксессуары в комплекте

      Контейнер Calc Clean
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Технология ProVelocity
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Максимальное давление насоса — 6 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      До 360  g
      Постоянная подача пара
      До 120  g/min
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)

    • Экологичность

      Экономия энергии*
      30  %
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Smart Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      • Индикатор
      • Звук
      • без картриджей и лишних затрат

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,3  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      23,5 x 27 x 39,8  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      20,1 x 22,2 x 38,4  cm
      Вес (с упаковкой)
      3,7  kg
      Вес утюга + подставки
      2,72  kg

    Badge-D2C

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    • Для всех тканей, допускающих глажение
    • *По сравнению с паровым утюгом Philips PowerLife
    • **экономия до 30% электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с FastCare Compact при МАКСИМАЛЬНОЙ температуре

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