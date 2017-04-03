Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

Резервуар для воды имеет увеличенный объем 2 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 2 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.