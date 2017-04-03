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    PerfectCare Viva Парогенератор

    GC7057/20

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Парогенератор Philips ускоряет и упрощает процесс глажения. Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения.

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    PerfectCare Viva Парогенератор

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    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    настройка температуры не требуется

    • Максимальное давление насоса — 6 бар
    • Паровой удар до 340 г
    • Резервуар для воды емкостью 2 л
    • Компактный дизайн
    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

    Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

    Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

    Резервуар для воды имеет увеличенный объем 2 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 2 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.

    Встроенная система простой очистки для поддержания оптимального состояния прибора

    Встроенная система простой очистки для поддержания оптимального состояния прибора

    Регулярное удаление накипи защитит ваш утюг и обеспечит стабильную эффективность подачи пара. Система удаления накипи и очистки Smart Calc-Clean встроена в утюг с парогенератором и продлит срок службы вашего прибора. Утюг включит световую индикацию и издаст звуковой сигнал, когда придет время удаления накипи. Просто установите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите программу. Удаление грязной воды и накипи занимает около 2 минут; по окончании процедуры парогенератор издаст одиночный звуковой сигнал и будет вновь готов к использованию.

    Легкий и компактный, удобно хранить

    Легкий и компактный, удобно хранить

    Благодаря революционной технологии ProVelocity мы смогли сделать наш парогенератор еще компактнее, чем раньше. Это обеспечит удобство работы с гладильной доской и переноски прибора — более того, парогенератор будет гораздо удобнее хранить.

    Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

    Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

    Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Лучшая подошва от Philips: великолепно скользит и устойчива к царапинам

    Лучшая подошва от Philips: великолепно скользит и устойчива к царапинам

    Прочная антипригарная подошва SteamGlide Plus с керамическим покрытием оснащена внутренним слоем из оксида титана для качественного глажения.

    Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

    Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

    Утюг с парогенератором оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Отделение для хранения шнура
      На липучке
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Система автоотключения
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Готовность к использованию
      • Световой индикатор
      • Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      4  stars
      Большое отверстие для залива воды
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Контейнер Calc Clean
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Технология ProVelocity
      Да
      Процессор Smart Control
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Максимальное давление насоса — 6 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      до 340  g
      Постоянная подача пара
      до 120  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Smart Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      • Индикатор
      • Звук
      • Да
      • без картриджей и лишних затрат

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,2  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      42,7 x 23,8 x 33,5  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      32,2 x 19,4 x 23,6  cm
      Вес утюга + подставки
      4.1  kg

    Badge-D2C

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