GC7057/20
Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Парогенератор Philips ускоряет и упрощает процесс глажения. Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения.Узнать обо всех преимуществах
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Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.
С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.
Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.
Резервуар для воды имеет увеличенный объем 2 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 2 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.
Регулярное удаление накипи защитит ваш утюг и обеспечит стабильную эффективность подачи пара. Система удаления накипи и очистки Smart Calc-Clean встроена в утюг с парогенератором и продлит срок службы вашего прибора. Утюг включит световую индикацию и издаст звуковой сигнал, когда придет время удаления накипи. Просто установите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите программу. Удаление грязной воды и накипи занимает около 2 минут; по окончании процедуры парогенератор издаст одиночный звуковой сигнал и будет вновь готов к использованию.
Благодаря революционной технологии ProVelocity мы смогли сделать наш парогенератор еще компактнее, чем раньше. Это обеспечит удобство работы с гладильной доской и переноски прибора — более того, парогенератор будет гораздо удобнее хранить.
Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
Прочная антипригарная подошва SteamGlide Plus с керамическим покрытием оснащена внутренним слоем из оксида титана для качественного глажения.
Утюг с парогенератором оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.
Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.
Хранение
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Технология
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размер и вес
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