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  • Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца

    Парогенератор

    GC7230/02

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7230 готов к работе через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Парогенератор

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    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Подача пара под давлением и быстро заполняемый резервуар

    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

    Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

    Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.

    Настройка подачи пара для любого вида одежды

    Настройка подачи пара позволяют выбрать оптимальное количество пара для каждого вида ткани, что обеспечивает профессиональный результат.

    Паровой носик позволяет гладить в труднодоступных местах

    Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.

    Готов к использованию за 2 минуты

    После нажатия клавиши ON (ВКЛ), гладильная система готова к глажению с паром всего через 2 минуты.

    Постоянная подача пара до 80 г/мин

    Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Специальное отверстие позволяет без проблем долить воды в любой момент

    Нет ничего проще и быстрее, чем долить воды в резервуар утюга. Просто откройте удобную крышку и залейте воду. Широкое заливное отверстие в форме воронки обеспечивает быстрое и удобное заполнение резервуара без риска разлить воду. При этом воду можно доливать в любой момент - до, во время или после глажения, без необходимости дожидаться, пока утюг остынет.

    Блокирование кнопки выпуска пара обеспечивает постоянную подачу пара

    Блокирование кнопки выпуска пара обеспечивает постоянную подачу пара при глажении без необходимости удерживать кнопку.

    • Технические характеристики

      Частота
      50—60
      Напряжение
      220—240
      Потребляемая мощность бойлера
      1400
      Потребляемая мощность утюга
      800

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      6,1
      Габариты изделия
      429 x 400 x 206

    • Удобство использования

      Управление
      Индикатор нагрева
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Кнопка переключения режимов
      Простая установка и хранение
      Простое хранение сетевого шнура и шланга

    • Комфортный процесс глаженья

      Длина шнура
      2  m
      Дополнительный комфорт
      Блокирование кнопки выпуска пара
      Управляемая очистка от накипи
      Простая очистка
      Длина шланга
      1,7  m
      Безопасен в использовании
      Автоматическая защита от перегрева
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Продолжительный вертикальный выброс пара
      Подошва
      Оптимальная система отверстий

    Badge-D2C

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