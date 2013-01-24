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Парогенератор

GC7230
Общая оценка / 5
  • Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца
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    Парогенератор

    GC7230
    Общая оценка / 5

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7230 готов к работе через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7230 готов к работе через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7230 готов к работе через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7230 готов к работе через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

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      Быстрое глажение — от начала и до конца

      Подача пара под давлением и быстро заполняемый резервуар

      Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

      Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.

      Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

      Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

      Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

      Настройка подачи пара для любого вида одежды

      Настройка подачи пара позволяют выбрать оптимальное количество пара для каждого вида ткани, что обеспечивает профессиональный результат.

      Паровой носик позволяет гладить в труднодоступных местах

      Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.

      Готов к использованию за 2 минуты

      После нажатия клавиши ON (ВКЛ), гладильная система готова к глажению с паром всего через 2 минуты.

      Постоянная подача пара до 80 г/мин

      Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Специальное отверстие позволяет без проблем долить воды в любой момент

      Нет ничего проще и быстрее, чем долить воды в резервуар утюга. Просто откройте удобную крышку и залейте воду. Широкое заливное отверстие в форме воронки обеспечивает быстрое и удобное заполнение резервуара без риска разлить воду. При этом воду можно доливать в любой момент - до, во время или после глажения, без необходимости дожидаться, пока утюг остынет.

      Блокирование кнопки выпуска пара обеспечивает постоянную подачу пара

      Блокирование кнопки выпуска пара обеспечивает постоянную подачу пара при глажении без необходимости удерживать кнопку.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Блокирование кнопки выпуска пара
        Управляемая очистка от накипи
        Простая чистка
        Длина шнура
        2  м
        Длина шланга
        1,7  м
        Безопасен в использовании
        Автоматическая защита от перегрева
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Разглаживание складок

        Подошва
        Оптимальная система отверстий
        Вертикальное отпаривание
        Продолжительный вертикальный выброс пара

      • Легко использовать

        Управление
        • Индикатор готовности пара
        • Индикатор нагрева
        • Индикатор заполненности резервуара
        Простота установки и хранения
        Простое хранение сетевого шнура и шланга
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Кнопка переключения режимов

      • Технические характеристики

        Потребляемая мощность бойлера
        1400
        Частота
        50—60
        Потребляемая мощность утюга
        800
        напряжение
        220—240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        429 x 400 x 206
        Вес продукта
        6,1

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