Специальное отверстие позволяет без проблем долить воды в любой момент

Нет ничего проще и быстрее, чем долить воды в резервуар утюга. Просто откройте удобную крышку и залейте воду. Широкое заливное отверстие в форме воронки обеспечивает быстрое и удобное заполнение резервуара без риска разлить воду. При этом воду можно доливать в любой момент - до, во время или после глажения, без необходимости дожидаться, пока утюг остынет.