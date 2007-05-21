GC7230/02
Быстрое глажение — от начала и до конца
Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7230 готов к работе через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.
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Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.
Настройка подачи пара позволяют выбрать оптимальное количество пара для каждого вида ткани, что обеспечивает профессиональный результат.
Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.
После нажатия клавиши ON (ВКЛ), гладильная система готова к глажению с паром всего через 2 минуты.
Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Нет ничего проще и быстрее, чем долить воды в резервуар утюга. Просто откройте удобную крышку и залейте воду. Широкое заливное отверстие в форме воронки обеспечивает быстрое и удобное заполнение резервуара без риска разлить воду. При этом воду можно доливать в любой момент - до, во время или после глажения, без необходимости дожидаться, пока утюг остынет.
Блокирование кнопки выпуска пара обеспечивает постоянную подачу пара при глажении без необходимости удерживать кнопку.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Комфортный процесс глаженья
Разглаживание складок
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