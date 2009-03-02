Ключевые слова для поиска

  • Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца

    7300 series Парогенератор

    GC7320/02

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7320 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    7300 series Парогенератор

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Подача пара под давлением и быстро заполняемый резервуар

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

    Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

    Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.

    Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

    Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

    Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

    Легкий утюг для комфортного глажения

    Этот утюг весит всего 1,2 кг для комфортного глажения.

    Постоянная подача пара до 110 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 110 г/мин для эффективного разглаживания всех складок.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Простая промывка

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      4,5  kg
      Вес утюга
      1,2  kg
      Габариты изделия
      42,9 x 40 x 42,6  cm
      напряжение
      220–240  V

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      1000  ml
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,7  m
      Хранение шланга
      Фиксатор шланга

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение
      Экономия энергии 20%

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Постоянная подача пара
      110  g/min
      Мощность
      2400  W
      Подача пара
      Да
      Давление
      До 4,5
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.