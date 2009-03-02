Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7320 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.
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