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Парогенератор

GC7330
Общая оценка / 5
  • Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца
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    Парогенератор

    GC7330
    Общая оценка / 5

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7330 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7330 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7330 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Парогенератор

    Быстрое глажение — от начала и до конца

    Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7330 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое глажение — от начала и до конца

      Подача пара под давлением и быстро заполняемый резервуар

      • Различные настройки подачи пара
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

      Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

      Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

      Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

      Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

      Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.

      Легкий утюг для глажения без усилий

      Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.

      Настройка подачи пара для любого вида одежды

      Настройка подачи пара для любого вида одежды.

      Постоянная подача пара до 110 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 110 г/мин для эффективного разглаживания всех складок.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        110  г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        до 4
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        1000  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Долив в любое время
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Хранение шланга
        Фиксатор шланга
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шланга
        1,7  м

      • Забота об окружающей среде

        Экорежим
        20 % экономия энергии

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Простая промывка

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Габариты изделия
        42,9 x 40 x 42,6  см
        Вес утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        4,5  кг

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