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Быстрое глажение — от начала и до конца
Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7330 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое глажение — от начала и до конца
Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7330 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое глажение — от начала и до конца
Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7330 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое глажение — от начала и до конца
Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7330 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду. Узнать обо всех преимуществах
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.
Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.
Настройка подачи пара для любого вида одежды.
Постоянная подача пара до 110 г/мин для эффективного разглаживания всех складок.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Забота об окружающей среде
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80