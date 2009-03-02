7300 series Парогенератор
Быстрое глажение — от начала и до конца
Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7330 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.
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7300 series Парогенератор
Быстрое глажение — от начала и до конца Подача пара под давлением и быстро заполняемый резервуар Различные настройки подачи пара Давление пара до 4 бар для быстрого глажения
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты
Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.
Легкий утюг для комфортного глажения
Этот утюг весит всего 1,2 кг для комфортного глажения.
Настройка подачи пара для любого вида одежды
Настройка подачи пара для любого вида одежды.
Постоянная подача пара до 110 г/мин для быстрого разглаживания складок
Постоянная подача пара до 110 г/мин для эффективного разглаживания всех складок.
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Очистка от известкового налета
Можно использовать водопроводную воду
Да Функция Calc Clean
Простая промывка
Технические характеристики
Вес утюга + подставки
4,5
kg Вес утюга
1,2
kg Габариты изделия
42,9 x 40 x 42,6
cm Напряжение
220–240
V
Удобство использования
Долив в любое время
Да Время нагрева
2
minute(s) Заполнение и опустошение резервуара для воды
Большое отверстие для залива воды Объем резервуара для воды
1000
ml Свободный поворот шнура (шарнир)
Свободный поворот шнура на 180 градусов Длина сетевого шнура
1,8
m Длина шланга
1,7
m Хранение шланга
Фиксатор шланга
Экологическая безопасность
Экорежим
Экономия энергии 20%
Быстрое и мощное разглаживание складок
Подошва
SteamGlide Постоянная подача пара
110
g/min Мощность
2400
W Подача пара
Да Давление
до 4 Вертикальное отпаривание
Да Настройка подачи пара
Да Паровой носик
Да
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