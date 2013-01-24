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Парогенератор

GC7430/02
Общая оценка / 5
  • Быстрое и мощное глажение Быстрое и мощное глажение Быстрое и мощное глажение
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    Парогенератор

    GC7430/02
    Общая оценка / 5

    Быстрое и мощное глажение

    Модели серии 7400, специально созданные для ускорения процесса глажения, готовы к работе через 2 минуты после включения. Парогенератор GC7430/02 подает пар под давлением, который проникает глубоко в ткань, что ускоряет глажение, а широкое отверстие позволяет быстро доливать воду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Быстрое и мощное глажение

    Модели серии 7400, специально созданные для ускорения процесса глажения, готовы к работе через 2 минуты после включения. Парогенератор GC7430/02 подает пар под давлением, который проникает глубоко в ткань, что ускоряет глажение, а широкое отверстие позволяет быстро доливать воду. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и мощное глажение

    Модели серии 7400, специально созданные для ускорения процесса глажения, готовы к работе через 2 минуты после включения. Парогенератор GC7430/02 подает пар под давлением, который проникает глубоко в ткань, что ускоряет глажение, а широкое отверстие позволяет быстро доливать воду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Парогенератор

    Быстрое и мощное глажение

    Модели серии 7400, специально созданные для ускорения процесса глажения, готовы к работе через 2 минуты после включения. Парогенератор GC7430/02 подает пар под давлением, который проникает глубоко в ткань, что ускоряет глажение, а широкое отверстие позволяет быстро доливать воду. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и мощное глажение

      Готовность к работе через 2 минуты, долив воды в любой момент

      • 4,5 бар
      • Экорежим
      • Паровой удар 150 г
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Экономия 20 % энергии и 40 % воды

      Экономия 20 % энергии и 40 % воды

      В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

      Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

      Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

      Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

      Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

      Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы

      Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

      Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

      Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.

      Резервуар для воды можно заполнять в любой момент, даже в процессе глажения

      Резервуар для воды можно заполнять в любой момент, даже в процессе глажения

      Отдельный резервуар для воды можно сразу же заполнить в любой момент, даже в процессе глажения.

      Легкий утюг для глажения без усилий

      Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        120  г/мин
        Паровой удар
        150  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        До 4,5
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да
        Мощность
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        1000  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Долив в любое время
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Хранение шланга
        Фиксатор шланга
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шланга
        1,7  м

      • Забота об окружающей среде

        Энергосбережение
        20 % экономия энергии

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Картриджи против накипи, промывка

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Габариты изделия
        42,9 x 40 x 20,6  см
        Масса утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        4,5  кг

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