GC7430/02
Быстрое и мощное глажение
Модели серии 7400, специально созданные для ускорения процесса глажения, готовы к работе через 2 минуты после включения. Парогенератор GC7430/02 подает пар под давлением, который проникает глубоко в ткань, что ускоряет глажение, а широкое отверстие позволяет быстро доливать воду.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Паровой удар 150 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы
Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.
В экорежиме вы можете сэкономить 20% энергии и 40% воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.
Отдельный резервуар для воды можно сразу же заполнить в любой момент, даже в процессе глажения.
Этот утюг весит всего 1,2 кг для комфортного глажения.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Экологическая безопасность
Быстрое и мощное разглаживание складок
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.