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  • Быстрое и мощное глажение Быстрое и мощное глажение Быстрое и мощное глажение

    7400 series Парогенератор

    GC7430/02

    Быстрое и мощное глажение

    Модели серии 7400, специально созданные для ускорения процесса глажения, готовы к работе через 2 минуты после включения. Парогенератор GC7430/02 подает пар под давлением, который проникает глубоко в ткань, что ускоряет глажение, а широкое отверстие позволяет быстро доливать воду.

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    7400 series Парогенератор

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    Быстрое и мощное глажение

    Готовность к работе через 2 минуты, долив воды в любой момент

    • 4,5 бар
    • Экорежим
    • Паровой удар 150 г
    Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

    Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

    Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

    Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 150 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

    Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

    Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы

    Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

    Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

    Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.

    Экономия 20% энергии и 40% воды

    Экономия 20% энергии и 40% воды

    В экорежиме вы можете сэкономить 20% энергии и 40% воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

    Резервуар для воды можно заполнять в любой момент, даже в процессе глажения

    Резервуар для воды можно заполнять в любой момент, даже в процессе глажения

    Отдельный резервуар для воды можно сразу же заполнить в любой момент, даже в процессе глажения.

    Легкий утюг для комфортного глажения

    Этот утюг весит всего 1,2 кг для комфортного глажения.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Картриджи против накипи, промывка
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      4,5  kg
      Вес утюга
      1,2  kg
      Напряжение
      220—240  V
      Габариты изделия
      42,9 x 40 x 20,6  cm

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      1000  ml
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,7  m
      Хранение шланга
      Фиксатор шланга

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение
      Экономия энергии 20%

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      120  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2400  W
      Подача пара
      Да
      Давление
      До 4,5
      Паровой удар
      150  g
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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