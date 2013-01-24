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FastCare

Парогенератор

GC7710/20
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Общая оценка / 5
  • Быстрое и удобное глажение Быстрое и удобное глажение Быстрое и удобное глажение
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    FastCare Парогенератор

    GC7710/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстрое и удобное глажение

    Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой, мощная подача пара и керамическая подошва SteamGlide помогают значительно сократить время глажения. Фиксация для переноски Carry Lock и Smart CalcClean гарантируют удобное использование. Узнать обо всех преимуществах

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    FastCare Парогенератор

    Быстрое и удобное глажение

    Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой, мощная подача пара и керамическая подошва SteamGlide помогают значительно сократить время глажения. Фиксация для переноски Carry Lock и Smart CalcClean гарантируют удобное использование. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и удобное глажение

      Со съемным резервуаром для воды

      • Максимальное давление насоса — 5,5 бар
      • Паровой удар 250 г
      • Фиксация Carry-lock
      • Съемный резервуар для воды 2,2 л
      Большой съемный резервуар для воды 2,2 л — идеальный объем для всей семьи

      Большой съемный резервуар для воды 2,2 л — идеальный объем для всей семьи

      Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой, мощная подача пара и керамическая подошва SteamGlide помогают значительно сократить время глажения. Фиксация для переноски Carry Lock и Smart CalcClean гарантируют удобное использование.

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски Carry Lock. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и сокращает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Наполнение водопроводной водой в любое время

      Наполнение водопроводной водой в любое время

      Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

      Интеллектуальное звуковое и визуальное напоминание об очистке от накипи

      Интеллектуальное звуковое и визуальное напоминание об очистке от накипи

      Smart Calc Clean — это встроенная функция обычной очистки и очистки от накипи, созданная в целях защиты прибора. Парогенератор напоминает о необходимости очистки от накипи, чтобы обеспечить оптимальную подачу пара, долгий срок службы и предотвратить появление белых хлопьев. Для максимального удобства используйте контейнер Smart Calc Clean, входящий в комплект.

      Максимальное давление насоса — 5,5 бар

      Максимальное давление насоса — 5,5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Превосходное легкое скольжение благодаря керамической подошве SteamGlide

      Превосходное легкое скольжение благодаря керамической подошве SteamGlide

      Керамическая подошва SteamGlide устойчива к царапинам и обеспечивает отличное скольжение для превосходного глажения

      Постоянная подача пара

      Постоянная подача пара

      Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Паровой удар до 250 г

      Паровой удар до 250 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

      Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,6  м
        Готовность к использованию
        Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Название подошвы
        SteamGlide, керамика
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Объем резервуара для воды
        2200  мл

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        120  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Давление
        5,5 бар
        Паровой удар
        250  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Экологичность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Хранение

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Технология

        Технология ProVelocity
        Да

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