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    FastCare Парогенератор

    GC7710/20

    Быстрое и удобное глажение

    Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой, мощная подача пара и керамическая подошва SteamGlide помогают значительно сократить время глажения. Фиксация для переноски Carry Lock и Smart CalcClean гарантируют удобное использование.

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    FastCare Парогенератор

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    Быстрое и удобное глажение

    Со съемным резервуаром для воды

    • Максимальное давление насоса — 5,5 бар
    • Паровой удар 250 г
    • Фиксация Carry-lock
    • Съемный резервуар для воды 2,2 л
    Большой съемный резервуар для воды 2,2 л — идеальный объем для всей семьи

    Большой съемный резервуар для воды 2,2 л — идеальный объем для всей семьи

    Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой, мощная подача пара и керамическая подошва SteamGlide помогают значительно сократить время глажения. Фиксация для переноски Carry Lock и Smart CalcClean гарантируют удобное использование.

    Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

    Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

    Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски Carry Lock. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и сокращает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

    Наполнение водопроводной водой в любое время

    Наполнение водопроводной водой в любое время

    Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

    Интеллектуальное звуковое и визуальное напоминание об очистке от накипи

    Интеллектуальное звуковое и визуальное напоминание об очистке от накипи

    Smart Calc Clean — это встроенная функция обычной очистки и очистки от накипи, созданная в целях защиты прибора. Парогенератор напоминает о необходимости очистки от накипи, чтобы обеспечить оптимальную подачу пара, долгий срок службы и предотвратить появление белых хлопьев. Для максимального удобства используйте контейнер Smart Calc Clean, входящий в комплект.

    Максимальное давление насоса — 5,5 бар

    Максимальное давление насоса — 5,5 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

    Превосходное легкое скольжение благодаря керамической подошве SteamGlide

    Превосходное легкое скольжение благодаря керамической подошве SteamGlide

    Керамическая подошва SteamGlide устойчива к царапинам и обеспечивает отличное скольжение для превосходного глажения

    Постоянная подача пара

    Постоянная подача пара

    Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Паровой удар до 250 г

    Паровой удар до 250 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

    Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

    Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      2200  ml
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide, керамика
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,6  m
      Готовность к использованию
      Звуковой сигнал

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология ProVelocity
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      5,5 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      250  g
      Постоянная подача пара
      120  g/min
      Напряжение
      220–240  V
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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