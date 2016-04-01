GC7710/20
Быстрое и удобное глажение
Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой, мощная подача пара и керамическая подошва SteamGlide помогают значительно сократить время глажения. Фиксация для переноски Carry Lock и Smart CalcClean гарантируют удобное использование.Узнать обо всех преимуществах
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Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой, мощная подача пара и керамическая подошва SteamGlide помогают значительно сократить время глажения. Фиксация для переноски Carry Lock и Smart CalcClean гарантируют удобное использование.
Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски Carry Lock. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и сокращает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.
Smart Calc Clean — это встроенная функция обычной очистки и очистки от накипи, созданная в целях защиты прибора. Парогенератор напоминает о необходимости очистки от накипи, чтобы обеспечить оптимальную подачу пара, долгий срок службы и предотвратить появление белых хлопьев. Для максимального удобства используйте контейнер Smart Calc Clean, входящий в комплект.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Керамическая подошва SteamGlide устойчива к царапинам и обеспечивает отличное скольжение для превосходного глажения
Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Хранение
Удобство использования
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
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