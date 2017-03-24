GC7808/40
Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Philips PerfectCare Compact с постоянной мощной подачей пара обеспечивает более быстрое глажение. Благодаря технологии OptimalTEMP больше не требуется регулировать температуру при смене типа ткани. Компактная и легкая конструкция гарантирует удобное хранение.Узнать обо всех преимуществах
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Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.
С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.
Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.
Резервуар для воды объемом 1,5 л позволяет непрерывно использовать прибор до 1,5 часов, не доливая воду. Его прозрачные стенки помогут легко отслеживать текущий уровень воды для комфортного отпаривания. А когда придет время пополнить резервуар, в утюге с парогенератором имеется отверстие, которое позволит легко наполнить резервуар под краном или прямо во время глажения из бутылки либо кувшина.
Регулярное удаление накипи защитит ваш утюг и обеспечит стабильную эффективность подачи пара. Система удаления накипи и очистки Smart Calc-Clean встроена в утюг с парогенератором и продлит срок службы вашего прибора. Утюг включит световую индикацию и издаст звуковой сигнал, когда придет время удаления накипи. Просто установите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите программу. Удаление грязной воды и накипи занимает около 2 минут; по окончании процедуры парогенератор издаст одиночный звуковой сигнал и будет вновь готов к использованию.
Благодаря революционной технологии ProVelocity мы смогли сделать наш парогенератор еще компактнее, чем раньше. Это обеспечит удобство работы с гладильной доской и переноски прибора — более того, парогенератор будет гораздо удобнее хранить.
Подошва SteamGlide защищена от прикипания и достаточно долговечна, а также не царапается и плавно скользит по любым тканям. Более того, она удобна в очистке относительно алюминиевой подошвы утюга.
Утюг с парогенератором оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.
Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.
Очистка от известкового налета
Хранение
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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