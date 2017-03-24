Встроенная система простой очистки для поддержания оптимального состояния прибора

Регулярное удаление накипи защитит ваш утюг и обеспечит стабильную эффективность подачи пара. Система удаления накипи и очистки Smart Calc-Clean встроена в утюг с парогенератором и продлит срок службы вашего прибора. Утюг включит световую индикацию и издаст звуковой сигнал, когда придет время удаления накипи. Просто установите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите программу. Удаление грязной воды и накипи занимает около 2 минут; по окончании процедуры парогенератор издаст одиночный звуковой сигнал и будет вновь готов к использованию.