Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.