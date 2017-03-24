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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
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    PerfectCare Compact Утюг с парогенератором

    GC7808/40

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Philips PerfectCare Compact с постоянной мощной подачей пара обеспечивает более быстрое глажение. Благодаря технологии OptimalTEMP больше не требуется регулировать температуру при смене типа ткани. Компактная и легкая конструкция гарантирует удобное хранение.

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    PerfectCare Compact Утюг с парогенератором

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    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Невероятно компактный парогенератор Philips

    • Максимальное давление насоса — 5,3 бар
    • Паровой удар до 280 г
    • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
    • Крепление для переноски
    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

    Большой резервуар для длительной работы без пополнения

    Большой резервуар для длительной работы без пополнения

    Резервуар для воды объемом 1,5 л позволяет непрерывно использовать прибор до 1,5 часов, не доливая воду. Его прозрачные стенки помогут легко отслеживать текущий уровень воды для комфортного отпаривания. А когда придет время пополнить резервуар, в утюге с парогенератором имеется отверстие, которое позволит легко наполнить резервуар под краном или прямо во время глажения из бутылки либо кувшина.

    Встроенная система простой очистки для поддержания оптимального состояния прибора

    Встроенная система простой очистки для поддержания оптимального состояния прибора

    Регулярное удаление накипи защитит ваш утюг и обеспечит стабильную эффективность подачи пара. Система удаления накипи и очистки Smart Calc-Clean встроена в утюг с парогенератором и продлит срок службы вашего прибора. Утюг включит световую индикацию и издаст звуковой сигнал, когда придет время удаления накипи. Просто установите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите программу. Удаление грязной воды и накипи занимает около 2 минут; по окончании процедуры парогенератор издаст одиночный звуковой сигнал и будет вновь готов к использованию.

    Легкий и компактный, удобно хранить

    Легкий и компактный, удобно хранить

    Благодаря революционной технологии ProVelocity мы смогли сделать наш парогенератор еще компактнее, чем раньше. Это обеспечит удобство работы с гладильной доской и переноски прибора — более того, парогенератор будет гораздо удобнее хранить.

    Идеальное скольжение подошвы и защита от царапин

    Идеальное скольжение подошвы и защита от царапин

    Подошва SteamGlide защищена от прикипания и достаточно долговечна, а также не царапается и плавно скользит по любым тканям. Более того, она удобна в очистке относительно алюминиевой подошвы утюга.

    Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

    Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

    Утюг с парогенератором оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Деминерализованная вода

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Отделение для хранения шнура
      На липучке
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1500  ml
      Превосходное скольжение подошвы
      4  stars
      Название подошвы
      SteamGlide
      Система автоотключения
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Встроенная розетка
      Да
      Заостренный паровой носик
      Да
      Готовность к использованию
      • Световой индикатор
      • Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      4  stars

    • Аксессуары в комплекте

      Контейнер Calc Clean
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Технология ProVelocity
      Да
      Процессор Smart Control
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      максимальное давление насоса — 5,3 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      До 280  g
      Постоянная подача пара
      До 120  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Экономия энергии*
      30  %
      Использование переработанного пластика
      30  %
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Smart Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      • Индикатор
      • Звук
      • без картриджей и лишних затрат

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,2  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      23 x 27,5 x 39,3  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      19,3 x 22,3 x 37,3  cm
      Вес (с упаковкой)
      3,85  kg
      Вес утюга + подставки
      2,95  kg

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