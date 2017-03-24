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    PerfectCare Compact Парогенератор

    GC7831/20

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.

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    PerfectCare Compact Парогенератор

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    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Самый компактный из наших парогенераторов

    • Максимальное давление насоса — 5,8 бар
    • Паровой удар до 330 г
    • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
    • Фиксация Carry-lock
    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    Большой резервуар для длительного использования

    Большой резервуар для длительного использования

    Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает 1,5 часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном.

    Контейнер Calc Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Контейнер Calc Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Встроенная система Smart Calc Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

    Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В экорежиме можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске, и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Протестировано и одобрено независимыми экспертами

    Знак качества Woolmark Gold гарантирует безопасное глажение любых шерстяных тканей. Наши паровые утюги с технологией OptimalTEMP первыми и единственными получили эту сертификацию.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Отделение для хранения шнура
      На липучке
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1500  ml
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Система автоотключения
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Встроенная розетка
      Да
      Заостренный паровой носик
      Да
      Готовность к использованию
      • Световой индикатор
      • Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      4  stars

    • Аксессуары в комплекте

      Контейнер Calc Clean
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Технология ProVelocity
      Да
      Процессор Smart Control
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      максимальное давление насоса — 5,8 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      До 330  g
      Постоянная подача пара
      До 120  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Экономия энергии*
      30  %
      Использование переработанного пластика
      30  %
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Smart Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      • Индикатор
      • Звук
      • без картриджей и лишних затрат

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,2  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      23 x 27,5 x 39,3  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      19,3 x 22,3 x 37,3  cm
      Вес (с упаковкой)
      3,85  kg
      Вес утюга + подставки
      2,95  kg

    Badge-D2C

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