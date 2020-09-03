GC7846/80
Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.Узнать обо всех преимуществах
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Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает 1,5 часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном.
Встроенная система Smart Calc Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.
Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В экорежиме можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.
Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске, и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.
Общие характеристики
Технические характеристики
Безопасность
Вес и габариты
Аксессуары
Экологическая безопасность
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