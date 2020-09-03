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    PerfectCare Compact Утюг с парогенератором

    GC7846/80

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.

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    PerfectCare Compact Утюг с парогенератором

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    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Самый компактный из наших парогенераторов

    • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
    • Паровой удар до 420 г
    • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
    • Крепление для переноски
    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    Большой резервуар для длительного использования

    Большой резервуар для длительного использования

    Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает 1,5 часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном.

    Контейнер Calc Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Контейнер Calc Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Встроенная система Smart Calc Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В экорежиме можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске, и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

    Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

    Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Мощный парогенератор
      Время нагрева
      2 минуты
      Сверхлегкий утюг
      Нет
      Название подошвы
      SteamGlide
      Превосходное скольжение подошвы
      Хорошее
      Устойчивость подошвы к царапинам
      Хорошее
      Очистка от известкового налета
      Очистка и удаление накипи - Smart Calc Clean
      Съемный резервуар для воды
      Нет
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      1,5 л
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Хранение сетевого шнура
      На липучке
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      2400 Вт
      Давление
      6,5 бар
      Готовность к использованию
      Звуковой сигнал, световой индикатор
      Скорость постоянной подачи пара
      До 120 г/мин
      Контролируемая подача пара
      Да
      Паровой удар
      420 г
      Напряжение
      220–240 В
      Технология
      Технология OptimalTEMP; мотор генерации пара ProVelocity

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да
      Переключатель питания
      Да
      Крепление для переноски
      Да
      Безопасно для тканей под глажение
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      19,3 x 22,3 x 37,3 см
      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      23 x 27,5 x 39,3 см
      Длина сетевого шнура
      1,8 м
      Максимальная длина шланга
      1,6 м
      Вес утюга
      1,2 кг
      Вес продукта
      2,95 кг
      Вес (с упаковкой)
      3,85 кг

    • Аксессуары

      Перчатка
      Нет
      Лоток для очистки от накипи
      Контейнер Calc Clean

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение (экорежим)
      Экономия энергии до 30 %
      Использование переработанного пластика
      0,3
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с турбо-режимом на основании IEC 60311
    • По сравнению с паровым утюгом Philips Azur

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