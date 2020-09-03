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PerfectCare Compact

Парогенератор

GC7846/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
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    PerfectCare Compact Парогенератор

    GC7846/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Compact Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Compact Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

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      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      Самый компактный из наших парогенераторов

      • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      • Паровой удар до 420 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
      • Фиксация Carry-lock
      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

      Большой резервуар для длительного использования

      Большой резервуар для длительного использования

      Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает 1,5 часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном.

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Встроенная система Smart Calc-Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В режиме ECO можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

      Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

      Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Экономия энергии*
        30 %
        Использование переработанного пластика
        30 %
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Технология

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Объем резервуара для воды
        1500 ml
        Превосходное скольжение подошвы
        3 stars
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Контейнер Calc Clean
        Да
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide
        Система автоотключения
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Длина шнура питания
        1,8 m
        Длина шланга
        1,6 m
        Технология ProVelocity
        Да
        Встроенная розетка
        Да
        Процессор Smart Control
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4 stars

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        максимальное давление насоса — 6,5 бар
        Мощность
        2400 W
        Паровой удар
        До 420 g
        Постоянная подача пара
        До 120 g/min
        Vertical steam
        Да
        Напряжение
        220–240 V
        Готовность к использованию
        2 minute(s)
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Контролируемая подача пара
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Свет
        • Звук
        • без картриджей и лишних затрат

      • Хранение

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        Velcro Fix
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,2 kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        23 x 27,5 x 39,3 cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        19,3 x 22,3 x 37,3 cm
        Вес (с упаковкой)
        3,85 kg
        Вес утюга + подставка
        2,95 kg

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с режимом Turbo на основании IEC 60311
          • По сравнению с паровым утюгом Philips Azur

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