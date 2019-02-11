GC7933/30
Завершайте глажение на 30 минут раньше
Настолько быстро и удобно, что вам больше не придется задумываться о прожигании одежды. Завершайте глажение быстрее, ведь вам доступно вдвое больше пара, чем в паровом утюге. Никаких параметров, быстрый результат и более эффективное удаление складок. Теперь вы сможете гладить все вещи за один сеанс.Узнать обо всех преимуществах
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Сократите ежедневный процесс глажения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры. Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры.
Наша подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани и защиту от царапин. Наше запатентованное 5-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.
Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантировано.
Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.
Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.
Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.
Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
Хранение
Дизайн
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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