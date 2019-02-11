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    PerfectCare Compact Plus Утюг с парогенератором

    GC7933/30

    Завершайте глажение на 30 минут раньше

    Настолько быстро и удобно, что вам больше не придется задумываться о прожигании одежды. Завершайте глажение быстрее, ведь вам доступно вдвое больше пара, чем в паровом утюге. Никаких параметров, быстрый результат и более эффективное удаление складок. Теперь вы сможете гладить все вещи за один сеанс.

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    PerfectCare Compact Plus Утюг с парогенератором

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    Завершайте глажение на 30 минут раньше

    По сравнению с паровым утюгом Philips Azur*

    • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
    • Паровой удар до 450 г
    • Съемный резервуар для воды 1,5 л
    • Крепление для переноски
    Никаких изменяемых параметров температуры

    Никаких изменяемых параметров температуры

    Сократите ежедневный процесс глажения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры. Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры.

    Подошва SteamGlide Plus для гладкого скольжения без царапин

    Подошва SteamGlide Plus для гладкого скольжения без царапин

    Наша подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани и защиту от царапин. Наше запатентованное 5-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

    Без риска прожечь ткань

    Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантировано.

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.

    Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

    Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

    Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

    Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

    Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Простое и безопасное автовыключение

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Отделение для хранения шнура
      На липучке
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Дизайн

      Цвет
      Магический фиолетовый

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      1500  nm
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Превосходное скольжение подошвы
      4  stars
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,60  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Встроенная розетка
      Да
      Заостренный паровой носик
      Да
      Готовность к использованию
      • Световой индикатор
      • Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      4  stars
      Автоотключение
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Контейнер Calc Clean
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Технология ProVelocity
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      До 450  g
      Постоянная подача пара
      До 120  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Экономия энергии*
      40  %
      Использование переработанного пластика
      15  %
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Smart Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      • Индикатор
      • Звук

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,3  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      23 x 26,5 x 42,6  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      20 x 23,3 x 37,1  cm
      Вес (с упаковкой)
      3,85  kg
      Вес утюга + подставки
      2,8  kg

    Badge-D2C

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    • На основании 2-часового сеанса глажения
    • Экономия до 40% электроэнергии на основании данных IEC 603311 по сравнению с моделью GC6734.

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