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  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

    Серия 8000 Ручной отпариватель

    GC800/80

    Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

    Новый многофункциональный ручной отпариватель Philips серии 8000: горизонтальное и вертикальное отпаривание без протекания воды; встроенный контейнер для сбора и удаления накипи; подошва особой формы для удобного отпаривания труднодоступных мест; большой резервуар для отпаривания без частого долива воды.

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    Серия 8000 Ручной отпариватель

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    Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

    Гладильная доска не требуется!

    • Отпаривание вертикально и горизонтально
    • Подача пара до 32 г/мин
    • Технология очистки от накипи
    • Никакого риска прожечь ткань
    Мощная подача пара 32 г/мин для быстрого отпаривания

    Мощная подача пара 32 г/мин для быстрого отпаривания

    Мощная подача пара до 32 г/мин для быстрого повседневного отпаривания.

    Готов к использованию за 60 секунд

    Готов к использованию за 60 секунд

    Готов к использованию всего за 60 секунд.

    Пластина ТЭН для быстрого результата

    Пластина ТЭН для быстрого результата

    Отпаривайте одежду всего 3 минуты**. Нагревательная пластина предотвращает образование конденсата на одежде для быстрого отпаривания.

    Вертикальное и горизонтальное отпаривание ваших вещей

    Вертикальное и горизонтальное отпаривание ваших вещей

    Оцените вертикальное отпаривание и горизонтальное отпаривание с нагревательной пластиной. Вам не потребуется гладильная доска!

    Уникальная технология очистки от накипи

    Уникальная технология очистки от накипи

    Запатентованная технология очистки от накипи (De-Calc) обеспечит стабильную подачу пара в течение долгих лет.

    Резервуар для воды 230 мл

    Резервуар для воды 230 мл

    12 минут непрерывного отпаривания! Резервуар для воды 230 мл позволит отпарить до 5 предметов одежды или 2 полных нарядов без пополнения. Более чем достаточно для быстрого отпаривания перед выходом из дома.

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    В последние несколько месяцев мы искали более гигиеничные и полезные решения. Наш ручной отпариватель уничтожает до 99,9 % бактерий*. С его помощью можно отпаривать даже занавески и постельное белье.

    Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp

    Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp

    Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp. Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      230  ml
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Длина сетевого шнура
      2,5–3  m
      Система "капля-стоп"
      Да
      Готовность к использованию
      Световой индикатор
      Силиконовый шланг подачи пара
      Да
      Безопасно для любых тканей
      Даже для шелка

    • Аксессуары в комплекте

      Щетка
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Функция "2 в 1"
      Да
      Мощность
      1600  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220  V
      Готовность к использованию
      1  minute(s)
      Различные настройки подачи пара
      2  levels
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Технология очистки от накипи

    Badge-D2C

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    • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).
    • *Женская хлопковая футболка и юбка до колен протестированы лабораторией Philips Lab при максимальной мощности пара

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