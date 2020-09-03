GC800/80
Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
Новый многофункциональный ручной отпариватель Philips серии 8000: горизонтальное и вертикальное отпаривание без протекания воды; встроенный контейнер для сбора и удаления накипи; подошва особой формы для удобного отпаривания труднодоступных мест; большой резервуар для отпаривания без частого долива воды.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная подача пара до 32 г/мин для быстрого повседневного отпаривания.
Готов к использованию всего за 60 секунд.
Отпаривайте одежду всего 3 минуты**. Нагревательная пластина предотвращает образование конденсата на одежде для быстрого отпаривания.
Оцените вертикальное отпаривание и горизонтальное отпаривание с нагревательной пластиной. Вам не потребуется гладильная доска!
Запатентованная технология очистки от накипи (De-Calc) обеспечит стабильную подачу пара в течение долгих лет.
12 минут непрерывного отпаривания! Резервуар для воды 230 мл позволит отпарить до 5 предметов одежды или 2 полных нарядов без пополнения. Более чем достаточно для быстрого отпаривания перед выходом из дома.
В последние несколько месяцев мы искали более гигиеничные и полезные решения. Наш ручной отпариватель уничтожает до 99,9 % бактерий*. С его помощью можно отпаривать даже занавески и постельное белье.
Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp. Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
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