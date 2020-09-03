Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

Новый многофункциональный ручной отпариватель Philips серии 8000: горизонтальное и вертикальное отпаривание без протекания воды; встроенный контейнер для сбора и удаления накипи; многослойный коврик StyleMat для ещё более эффективного и комфортного устранения складок без гладильной доски; подошва особой формы для удобного отпаривания труднодоступных мест; большой резервуар для отпаривания без частого долива воды.