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8000 Series

Ручной отпариватель

GC810/20
Общая оценка / 5
1 награда
  • Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
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    8000 Series Ручной отпариватель

    GC810/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

    Новый многофункциональный ручной отпариватель Philips серии 8000: горизонтальное и вертикальное отпаривание без протекания воды; встроенный контейнер для сбора и удаления накипи; многослойный коврик StyleMat для ещё более эффективного и комфортного устранения складок без гладильной доски; подошва особой формы для удобного отпаривания труднодоступных мест; большой резервуар для отпаривания без частого долива воды. Узнать обо всех преимуществах

    8000 Series Ручной отпариватель

    Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

    Новый многофункциональный ручной отпариватель Philips серии 8000: горизонтальное и вертикальное отпаривание без протекания воды; встроенный контейнер для сбора и удаления накипи; многослойный коврик StyleMat для ещё более эффективного и комфортного устранения складок без гладильной доски; подошва особой формы для удобного отпаривания труднодоступных мест; большой резервуар для отпаривания без частого долива воды. Узнать обо всех преимуществах

    Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

    Новый многофункциональный ручной отпариватель Philips серии 8000: горизонтальное и вертикальное отпаривание без протекания воды; встроенный контейнер для сбора и удаления накипи; многослойный коврик StyleMat для ещё более эффективного и комфортного устранения складок без гладильной доски; подошва особой формы для удобного отпаривания труднодоступных мест; большой резервуар для отпаривания без частого долива воды. Узнать обо всех преимуществах

    8000 Series Ручной отпариватель

    Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

    Новый многофункциональный ручной отпариватель Philips серии 8000: горизонтальное и вертикальное отпаривание без протекания воды; встроенный контейнер для сбора и удаления накипи; многослойный коврик StyleMat для ещё более эффективного и комфортного устранения складок без гладильной доски; подошва особой формы для удобного отпаривания труднодоступных мест; большой резервуар для отпаривания без частого долива воды. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день

      Гладильная доска не требуется!

      • Отпаривание вертикально и горизонтально
      • Подача пара до 32 г/мин
      • Технология очистки от накипи
      • Никакого риска прожечь ткань
      Мощная подача пара 32 г/мин для быстрого отпаривания

      Мощная подача пара 32 г/мин для быстрого отпаривания

      Мощная подача пара до 32 г/мин для быстрого повседневного отпаривания.

      Готов к использованию за 60 секунд

      Готов к использованию за 60 секунд

      Готов к использованию всего за 60 секунд.

      Нагревательная пластина для быстрых результатов

      Нагревательная пластина для быстрых результатов

      Отпаривайте одежду всего 3 минуты**. Нагревательная пластина предотвращает образование конденсата на одежде для быстрого отпаривания.

      Вертикальное и горизонтальное отпаривание ваших вещей

      Вертикальное и горизонтальное отпаривание ваших вещей

      Оцените вертикальное отпаривание и горизонтальное отпаривание с нагревательной пластиной. Вам не потребуется гладильная доска!

      Уникальная технология очистки от накипи

      Уникальная технология очистки от накипи

      Запатентованная технология очистки от накипи (De-Calc) обеспечит стабильную подачу пара в течение долгих лет.

      StyleMat в комплекте

      StyleMat в комплекте

      Коврик StyleMat помогает выполнять завершающие штрихи при горизонтальном и вертикальном отпаривании.

      Резервуар для воды 230 мл

      Резервуар для воды 230 мл

      12 минут непрерывного отпаривания! Резервуар для воды 230 мл позволяет отпаривать до 5 предметов одежды или 2 образов без пополнения. Более чем достаточно для быстрого отпаривания перед выходом из дома.

      Пар убивает до 99,9 % бактерий*

      Пар убивает до 99,9 % бактерий*

      В последние несколько месяцев мы искали более гигиеничные и полезные решения. Наш ручной отпариватель уничтожает до 99,9 % бактерий*. С его помощью можно отпаривать даже занавески и постельное белье.

      Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp

      Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp

      Никакого риска прожечь ткань с технологией OptimalTemp. Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

      • Технология

        Объем резервуара для воды
        230 ml
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Щетка
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Длина шнура питания
        2,5–3 m
        Система "капля-стоп"
        Да
        Готовность к использованию
        Световой индикатор
        StyleMat
        Да
        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Безопасен для всех типов тканей
        Даже для шелка

      • Быстрое разглаживание складок

        Функция "2 в 1"
        Да
        Мощность
        1600 W
        Vertical steam
        Да
        Напряжение
        220 V
        Готовность к использованию
        1 minute(s)
        Различные настройки подачи пара
        2 levels
        Контролируемая подача пара
        Да

      • Покрытие доски

        Третий слой
        Войлок

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Технология очистки от накипи

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).
          • *Женская хлопковая футболка и юбка до колен протестированы лабораторией Philips Lab при максимальной мощности пара

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