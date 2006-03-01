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  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий

    Парогенератор под давлением

    GC8260/02

    Отличные результаты, минимум усилий

    Эта мощная и удобная система глажения обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Парогенератор под давлением

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    Отличные результаты, минимум усилий

    Постоянная и мощная подача пара с резервуаром для воды 1,4 л

    Большой съемный резервуар для воды 1,4 л

    Большой съемный резервуар для воды 1,4 л

    Для комфортного глажения нужно много пара. А много пара — это большой расход воды. Большой резервуар для воды объемом 1,4 л позволит пользоваться прибором без частого пополнения.

    Давление до 5 бар

    Давление до 5 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 150 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

    Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

    Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.

    Паровой носик позволяет гладить в труднодоступных местах

    Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.

    Легкий утюг для комфортного глажения

    Этот утюг весит всего 1,2 кг для комфортного глажения.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50–60  Hz
      Потребляемая мощность бойлера
      1200  W
      Потребляемая мощность утюга
      800  W

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      6,06 кг
      Габариты изделия
      350 x 350 x 250

    • Удобство использования

      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      • Кнопка переключения режимов
      • Паровой носик
      Простая установка и хранение
      • Простое хранение сетевого шнура и шланга
      • Увеличенное отверстие для залива воды
      Резервуар для воды
      Кристально чистый

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва SteamGlide

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2,5  m
      Дополнительный комфорт
      • Блокировка утюга
      • Блокирование кнопки выпуска пара
      Управляемая очистка от накипи
      Простая очистка
      Длина шланга
      1,9  m
      Безопасен в использовании
      Автоматическая защита от перегрева
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Продолжительный вертикальный выброс пара
      Подошва
      Оптимальная система отверстий

    Badge-D2C

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