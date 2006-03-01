GC8260/02
Отличные результаты, минимум усилий
Эта мощная и удобная система глажения обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для комфортного глажения нужно много пара. А много пара — это большой расход воды. Большой резервуар для воды объемом 1,4 л позволит пользоваться прибором без частого пополнения.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Паровой удар 150 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.
Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.
Этот утюг весит всего 1,2 кг для комфортного глажения.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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