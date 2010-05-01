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  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    8500 series Парогенератор

    GC8560/02

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой съемный резервуар для воды можно заполнять в любое время, что делает процесс глажения быстрым и легким.

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    8500 series Парогенератор

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    Отличные результаты, минимум усилий

    Глажение без компромиссов

    • 1,6 л
    • Система автоматич. сматывания шнура
    Давление до 5 бар

    Давление до 5 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

    Сетевой шнур убирается одним нажатием кнопки

    Сетевой шнур убирается одним нажатием кнопки

    Благодаря функции автоматического сматывания шнура, достаточно просто нажать кнопку, чтобы убрать сетевой шнур.

    Съемный резервуар для воды 1,6 л

    Съемный резервуар для воды 1,6 л

    Большая емкость резервуара позволяет гладить с паром без необходимости постоянно доливать воду. Резервуар вмещает количество воды, достаточное, чтобы обеспечить до 3 часов непрерывной подачи пара. Благодаря съемному резервуару вы получаете возможность доливать воду в любое удобное время. Это обеспечивает продолжительную и мощную подачу пара.

    Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

    Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

    Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы

    Паровой удар до 200 г

    Паровой удар до 200 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Экономия 20% энергии и 40% воды

    Экономия 20% энергии и 40% воды

    В экорежиме вы можете сэкономить 20% энергии и 40% воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

    Простая промывка без дополнительных приспособлений

    Чтобы продлить срок службы системы глажения, рекомендуется промывать внутреннюю часть основания системы. Доступ осуществляется легко благодаря специальной кнопке для промывания. При этом не требуется использование дополнительных принадлежностей.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Картриджи против накипи, промывка
      Напоминание об очистке от накипи
      Да
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      5,5  kg
      Вес утюга
      1,2  kg
      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Время нагрева
      2  minute(s)
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Съемный резервуар для воды
      Долив в любое время
      Да
      Объем резервуара для воды
      1600  ml
      Метод хранения
      Крепление для переноски
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Автоматическое сматывание шнура
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,9  m
      Хранение шланга
      Фиксатор шланга

    • Социальная ответственность

      Энергосбережение
      Экономия энергии 20%

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      120  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2200  W
      Подача пара
      Да
      Давление
      До 5
      Паровой удар
      200  g
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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