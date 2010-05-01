GC8560/02
Отличные результаты, минимум усилий
Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой съемный резервуар для воды можно заполнять в любое время, что делает процесс глажения быстрым и легким.Узнать обо всех преимуществах
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Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.
Благодаря функции автоматического сматывания шнура, достаточно просто нажать кнопку, чтобы убрать сетевой шнур.
Большая емкость резервуара позволяет гладить с паром без необходимости постоянно доливать воду. Резервуар вмещает количество воды, достаточное, чтобы обеспечить до 3 часов непрерывной подачи пара. Благодаря съемному резервуару вы получаете возможность доливать воду в любое удобное время. Это обеспечивает продолжительную и мощную подачу пара.
Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
В экорежиме вы можете сэкономить 20% энергии и 40% воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.
Чтобы продлить срок службы системы глажения, рекомендуется промывать внутреннюю часть основания системы. Доступ осуществляется легко благодаря специальной кнопке для промывания. При этом не требуется использование дополнительных принадлежностей.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Социальная ответственность
Быстрое и мощное разглаживание складок
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