GC8641/30
Ультрабыстрое глажение
Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.
Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.
Используя ЭКОРЕЖИМ с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличные результаты глажения.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана обеспечивает непревзойденное скольжение
Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.
Благодаря большому резервуару для воды 2,5 л процесс глажения станет намного проще и быстрее — гладьте до 3 часов без необходимости долива воды. Прозрачный резервуар просматривается со всех сторон, поэтому вы сможете следить за количеством воды во время глажения и поддерживать достаточный уровень для оптимальной подачи пара.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.