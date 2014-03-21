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  • Быстрое и бесшумное глажение Быстрое и бесшумное глажение Быстрое и бесшумное глажение

    PerfectCare Aqua Silence Парогенератор

    GC8650/80

    Быстрое и бесшумное глажение

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!

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    PerfectCare Aqua Silence Парогенератор

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    Быстрое и бесшумное глажение

    без необходимости регулировки температуры

    • Давление пара до 6,2 бар
    • Паровой удар 330 г
    • Фиксация Carry-lock
    • Встроенный резервуар для воды 2,5 л
    Технология Silent Steam: мощная подача пара и минимум шума

    Технология Silent Steam: мощная подача пара и минимум шума

    Гладьте с удовольствием в кругу семьи или за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум парогенератора. Технология Silent Steam обеспечивает мощную и бесшумную подачу пара. Ваш парогенератор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

    Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.

    Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

    Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

    Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

    Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

    Используя ЭКОРЕЖИМ с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличные результаты глажения.

    Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

    Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

    Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

    Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

    Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

    Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

    Наша премиальная подошва

    Наша премиальная подошва

    Наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана обеспечивает непревзойденное скольжение

    Давление пара до 6,2 бар

    Давление пара до 6,2 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Большой полностью прозрачный резервуар для воды емкостью 2,5 литра

    Большой полностью прозрачный резервуар для воды емкостью 2,5 литра

    Благодаря большому резервуару для воды 2,5 л процесс глажения станет намного проще и быстрее — гладьте до 3 часов без необходимости долива воды. Прозрачный резервуар просматривается со всех сторон, поэтому вы сможете следить за количеством воды во время глажения и поддерживать достаточный уровень для оптимальной подачи пара.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Easy De-calc
      Напоминание об очистке от накипи
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      4,5  kg
      Вес утюга
      1,1  kg
      Габариты изделия
      36,2 x 27 x 26,3  cm
      Напряжение
      220–240  V

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      2500  ml
      Система автоотключения
      Да
      Метод хранения
      Крепление для переноски
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Хранение шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,7  m
      Оповещение о низком уровне воды
      Да
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Подошва
      T-ionicGlide
      Мощность
      2400  W
      Безопасность и удобство использования
      Да
      Давление
      Давление пара до 6,2 бар
      Технология Silent Steam
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      330  g
      Паровой носик
      Да

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