Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума

При мощной подаче пара не обязательно должно быть очень шумно. Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора или прослушиванием музыки, не отвлекаясь на шум парогенератора. Прибор оснащен звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.