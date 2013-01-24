Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

PerfectCare Performer

Парогенератор

GC8735/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Невероятно быстрое глажение Невероятно быстрое глажение Невероятно быстрое глажение
    -{discount-value}
  • Play Pause

    PerfectCare Performer Парогенератор

    GC8735/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Performer Парогенератор

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Performer Парогенератор

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Парогенератор

      Невероятно быстрое глажение

      благодаря мощной постоянной подаче пара

      • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      • Паровой удар до 420 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
      • со съемным резервуаром для воды
      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

      Легкий парогенератор для удобного использования

      Легкий парогенератор для удобного использования

      Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали мощный парогенератор, который весит гораздо меньше стандартных моделей. Поэтому прибор устанавливается на гладильной доске в устойчивое положение и удобен в переноске.

      Удобная ручка SoftGrip эргономичной формы

      Удобная ручка SoftGrip эргономичной формы

      Удобная ручка SoftGrip эргономичной формы обеспечивает комфортное использование парогенератора. Верхняя часть ручки покрыта очень мягким материалом с уникальной структурой. Эти особенности помогают сделать процесс глажения более приятным.

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Система Smart Calc-Clean представляет собой встроенную функцию удаления накипи и очистки, позволяющую продлить срок службы парогенератора. Утюг напомнит о необходимости очистки и удаления накипи при помощи светового и звукового сигналов. Просто поместите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите процесс. Для сбора использованной воды и накипи обычно требуется около 2 минут. Парогенератор издаст звуковой сигнал, когда будет снова готов к использованию.

      Лучшая подошва от Philips с великолепным скольжением и устойчивостью к царапинам

      Лучшая подошва от Philips с великолепным скольжением и устойчивостью к царапинам

      Прочная антипригарная подошва SteamGlide Plus с керамическим покрытием оснащена внутренним слоем из оксида титана для качественного глажения.

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

      Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума

      Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума

      При мощной подаче пара не обязательно должно быть очень шумно. Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора или прослушиванием музыки, не отвлекаясь на шум парогенератора. Прибор оснащен звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.

      Технические характеристики

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Превосходное скольжение подошвы
        5 звезд
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Длина шланга
        1,6 m
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Технология ProVelocity
        Да
        Длина шнура питания
        1,8 m
        Процессор Smart Control
        Да
        Тихий насос
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Заостренный паровой носик
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4 звезд
        Мягкая ручка
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 120 г/мин
        Контролируемая подача пара
        Да
        Паровой удар
        До 420 g
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Давление
        Максимальное давление насоса — 6,5 бар
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Мощность
        2600 W

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Очистка от накипи

        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Звук
        • Да
        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean

      • Карта памяти

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Отделение для хранения шнура
        • Velcro Fix
        • Да

      • Fast crease removal

        Ready to use
        2 минут(ы)

      • Размер и вес

        Вес утюга
        1,22 kg
        Вес утюга + подставка
        3,2 kg
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        22 x 24 x 37 см
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        24,6 x 33,5 x 44,9 см

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии