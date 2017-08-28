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    PerfectCare Performer Утюг с парогенератором

    GC8750/60

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки.

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    PerfectCare Performer Утюг с парогенератором

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    Невероятно быстрое глажение

    благодаря мощной постоянной подаче пара

    • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
    • Паровой удар до 420 г
    • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
    • Крепление для переноски
    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

    Встроенная система Smart Calc Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

    Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

    Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

    Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

    Никакого риска прожечь ткань

    Никакого риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В экорежиме можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

    Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

    Эффективное глажение с минимальным уровнем шума

    Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для сокращения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня вибрации базовой станции. Таким образом, мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      1800  ml
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Готовность к использованию
      Световой индикатор
      Устойчивость подошвы к царапинам
      4  stars

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Технология ProVelocity
      Да
      Технология Silent Steam
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      Мощность
      2600  W
      Паровой удар
      До 420  g
      Постоянная подача пара
      120  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Экономия энергии*
      40  %
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Напоминание об очистке от накипи
      Звук

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,22  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      24,6 x 33,5 x 44,9  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      22 x 24 x 37  cm
      Вес утюга + подставки
      3,2  kg

    Badge-D2C

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    • экономия до 40% электроэнергии на основании данных IEC 603311; экорежим работы сравнивался с турбо-режимом

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