GC8750/60
Невероятно быстрое глажение
Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
Встроенная система Smart Calc Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.
Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.
Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В экорежиме можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.
Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для сокращения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня вибрации базовой станции. Таким образом, мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.
Хранение
Удобство использования
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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