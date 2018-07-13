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  • Невероятно легкий и мощный Невероятно легкий и мощный Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

    GC8942/20

    Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare Expert Plus разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение.

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    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

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    Невероятно легкий и мощный

    для скорости и комфорта

    • Максимальное давление насоса — 7,5 бар
    • Паровой удар до 480 г
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Сверхлегкий утюг
    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

    Никакого риска прожечь ткань

    Никакого риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Сверхлегкий и удобный в обращении утюг

    Сверхлегкий и удобный в обращении утюг

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

    Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

    Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

    Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

    Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы

    Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы

    Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

    Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

    Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В экорежиме можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      1800  ml
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide Advanced
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Оповещение о низком уровне воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,65  m
      Длина шланга
      1,7  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Готовность к использованию
      Световой индикатор
      Устойчивость подошвы к царапинам
      5  stars

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Циклоническая камера
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      7,5 бар (макс.)
      Мощность
      Макс. 2100  W
      Паровой удар
      До 480  g
      Постоянная подача пара
      До 120  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Экономия энергии*
      45  %
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,8  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      31 x 31 x 47  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      23,9 x 26,9 x 42,6  cm
      Вес (с упаковкой)
      5,5  kg
      Вес утюга + подставки
      4  kg

    Badge-D2C

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    • Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с режимом по умолчанию на основании IEC 60311

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