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    Серия 9000 Парогенератор под давлением

    GC9020/02

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    Мощное и комфортное глажение

    Уникальная функция автоматического удаления накипи Calc Clean мощной и быстрой системы глажения избавит вас от проблем. Вам больше не придется очищать систему от накипи самостоятельно — теперь это делается за вас. Этот мощный и быстрый парогенератор обеспечивает высококачественное глажение без лишних проблем

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    Серия 9000 Парогенератор под давлением

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    Мощное и комфортное глажение

    Функция автоматической очиcтки от накипи Calc-Clean

    • Автоматическая очистка от накипи
    Давление до 5 бар

    Давление до 5 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Утюг с парогенератором поставляется в комплекте с креплением для безопасной переноски. Фиксация утюга на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Автоматически удаляет накипь

    Автоматически удаляет накипь

    Функция Calc Clean автоматически очищает парогенератор от накипи. 2-минутный цикл удаления накипи активизируется автоматически, когда возникает необходимость очистки системы. Все, что нужно сделать, — это слить воду из резервуара. Эта функция сохраняет систему такой же новой и мощной, как в день покупки.

    Сетевой шнур убирается одним нажатием кнопки

    Сетевой шнур убирается одним нажатием кнопки

    Благодаря функции автоматического сматывания шнура, достаточно просто нажать кнопку, чтобы убрать сетевой шнур.

    Система автоматического отключения сработает, если утюг оставлен без присмотра

    Система автоматического отключения сработает, если утюг оставлен без присмотра

    Для безопасности, система автоматического отключения срабатывает, если утюг оставлен без присмотра. Для повторного включения нажмите любую кнопку.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Напоминание об очистке от накипи
      Да

    • Аксессуары

      Термостойкий коврик для утюга
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      6,6  kg
      Вес утюга
      1,1  kg
      Габариты изделия
      44,5 x 24,5 x 32,6  cm
      Напряжение
      220–240  V

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      • Съемный резервуар для воды
      • Большое отверстие для залива воды
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      100 мл + резервуар для промывки на 500 мл  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Метод хранения
      Крепление для переноски
      Отделение для хранения шнура
      Автоматическое сматывание шнура
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,9  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Постоянная подача пара
      120  g/min
      Мощность
      1800–2200  W
      Подача пара
      Да
      Давление
      До 5
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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