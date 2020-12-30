GC9020/02
Мощное и комфортное глажение
Уникальная функция автоматического удаления накипи Calc Clean мощной и быстрой системы глажения избавит вас от проблем. Вам больше не придется очищать систему от накипи самостоятельно — теперь это делается за вас. Этот мощный и быстрый парогенератор обеспечивает высококачественное глажение без лишних проблемУзнать обо всех преимуществах
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Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Утюг с парогенератором поставляется в комплекте с креплением для безопасной переноски. Фиксация утюга на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Функция Calc Clean автоматически очищает парогенератор от накипи. 2-минутный цикл удаления накипи активизируется автоматически, когда возникает необходимость очистки системы. Все, что нужно сделать, — это слить воду из резервуара. Эта функция сохраняет систему такой же новой и мощной, как в день покупки.
Благодаря функции автоматического сматывания шнура, достаточно просто нажать кнопку, чтобы убрать сетевой шнур.
Для безопасности, система автоматического отключения срабатывает, если утюг оставлен без присмотра. Для повторного включения нажмите любую кнопку.
Очистка от известкового налета
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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