Мощное и комфортное глажение

Уникальная функция автоматического удаления накипи Calc Clean мощной и быстрой системы глажения избавит вас от проблем. Вам больше не придется очищать систему от накипи самостоятельно — теперь это делается за вас. Этот мощный и быстрый парогенератор обеспечивает высококачественное глажение без лишних проблем