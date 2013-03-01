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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Expert Парогенератор

    GC9231/02

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Разглаживайте одежду из любой ткани — от шелка до льна, хлопка, кашемира — в любой последовательности и без необходимости регулировки температуры. PerfectCare обеспечивает невероятно быстрые результаты без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Теперь глажение совсем не составляет труда!

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    PerfectCare Expert Парогенератор

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    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    • Давление до 6,5 бар
    • Паровой удар 310 г
    • Фиксация Carry-lock
    • Съемный резервуар для воды 1,5 л
    Давление пара до 6 бар

    Давление пара до 6 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

    Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

    Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

    Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

    Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

    Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

    Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

    Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Резервуар для воды 1,5 л позволяет гладить до 2 часов без необходимости долива воды.

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

    Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Easy De-calc
      Напоминание об очистке от накипи
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      5  kg
      Вес утюга
      1,2  kg
      Размеры упаковки
      30,5 x 33,5 x 49,1  cm
      Габариты изделия
      28,3 x 26,3 x 42,4  cm

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      • Съемный резервуар для воды
      • Большое отверстие для залива воды
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      1500  ml
      Метод хранения
      Крепление для переноски
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Отделение для хранения шнура
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,7  m
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2400  W
      Безопасность и удобство использования
      Да
      Давление
      До 6
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      310  g
      Регулировка подачи пара
      Да
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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