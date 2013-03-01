GC9246/02
Ультрабыстрое глажение
Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Резервуар для воды 1,5 л позволяет гладить до 2 часов без необходимости долива воды.
Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.
Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.
Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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