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  • Невероятно мощное глажение Невероятно мощное глажение Невероятно мощное глажение

    PerfectCare Aqua Pro Парогенератор

    GC9315/30

    Невероятно мощное глажение

    Прибор PerfectCare Aqua Pro оснащен сверхлегким утюгом и большим резервуаром для воды (2,5 л), что идеально подходит для долгого глажения и удобного вертикального отпаривания.

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    PerfectCare Aqua Pro Парогенератор

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    Невероятно мощное глажение

    со сверхлегким утюгом

    • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
    • Паровой удар до 420 г
    • Резервуар для воды емкостью 2,5 л
    • Сверхлегкий утюг
    Увеличенный резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

    Увеличенный резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

    Резервуар для воды имеет увеличенный объем 2,5 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 3 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар также оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.

    Простая и эффективная система очистки от накипи

    Простая и эффективная система очистки от накипи

    Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

    Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

    Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

    Утюг с парогенератором оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

    Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

    Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

    Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

    T-ionic Glide — высококлассная, устойчивая к царапинам подошва от Philips, которая обеспечивает великолепное скольжение и быстрое глажение без усилий. Она выполнена из нержавеющей стали, которая прочнее и надежнее алюминия, и оснащена внутренним слоем из оксида титана для повышенной устойчивости к царапинам. Кроме того, продуманная форма и специальные отверстия гарантируют равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

    Легкий и удобный в обращении

    Легкий и удобный в обращении

    Утюг этого парогенератора имеет идеальный вес, поэтому его удобно держать в руке. Он легко скользит по ткани, быстро удаляет даже самые жесткие складки и при этом сокращает нагрузку на запястье. Теперь вертикальное отпаривание — это очень просто! Без труда отпаривайте в вертикальном положении вещи из деликатных тканей, например шелковые блузки, платья и пиджаки, или даже из тканей со сложной фактурой: со складками, пуговицами и другими украшениями.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Отделение для хранения шнура
      На липучке
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      2500  ml
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      T-ionicGlide
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,7  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Готовность к использованию
      Световой индикатор
      Устойчивость подошвы к царапинам
      5  stars
      Большое отверстие для залива воды
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Циклоническая камера
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Процессор Smart Control
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      6,5 бар (макс.)
      Мощность
      Макс. 2100  W
      Паровой удар
      До 420  g
      Постоянная подача пара
      До 120  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Экономия энергии*
      45  %
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc
      Напоминание об очистке от накипи
      • Индикатор
      • Да

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,8  kg
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      36,2 x 27 x 26,3  cm
      Вес утюга + подставки
      4.2  kg

    Badge-D2C

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    • экономия до 45% электроэнергии на основании данных IEC 603311; ЭКОЛОГИЧНЫЙ режим работы сравнивался с ТУРБО-режимом

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