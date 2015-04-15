GC9550/02
Быстрое и бесшумное глажение
Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум. Парогенератор Philips PerfectCare Silence обеспечивает мощную подачу пара и быстрое глажение при низком уровне шума.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладьте с удовольствием в кругу семьи или за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум парогенератора. Технология Silent Steam обеспечивает мощную и бесшумную подачу пара. Ваш парогенератор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.
Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.
Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Резервуар для воды 1,5 л позволяет гладить до 2 часов без необходимости долива воды.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Социальная ответственность
Быстрое и мощное разглаживание складок
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.