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PerfectCare Elite

Парогенератор

GC9630/20
Общая оценка / 5
  • Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения* Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения* Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*
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    PerfectCare Elite Парогенератор

    GC9630/20
    Общая оценка / 5

    Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*

    PerfectCare Elite — это лучший и самый эффективный парогенератор от Philips. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры и без риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Elite Парогенератор

    Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*

    PerfectCare Elite — это лучший и самый эффективный парогенератор от Philips. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры и без риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

    Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*

    PerfectCare Elite — это лучший и самый эффективный парогенератор от Philips. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры и без риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Elite Парогенератор

    Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*

    PerfectCare Elite — это лучший и самый эффективный парогенератор от Philips. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры и без риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*

      со сверхлегким утюгом

      • Максимальное давление насоса — 6,7 бар
      • Паровой удар до 470 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
      • Съемный резервуар для воды
      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

      Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

      T-ionic Glide — высококлассная, устойчивая к царапинам подошва от Philips, которая обеспечивает великолепное скольжение и быстрое глажение без усилий. Она выполнена из нержавеющей стали, которая прочнее и надежнее алюминия, и оснащена внутренним слоем из оксида титана для повышенной устойчивости к царапинам. Кроме того, продуманная форма и специальные отверстия гарантируют равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

      Легкий и удобный в обращении

      Легкий и удобный в обращении

      Утюг этого парогенератора имеет идеальный вес, поэтому его удобно держать в руке. Он легко скользит по ткани, быстро удаляет даже самые жесткие складки и при этом сокращает нагрузку на запястье. Теперь вертикальное отпаривание — это очень просто! Без труда отпаривайте в вертикальном положении вещи из деликатных тканей, например шелковые блузки, платья и пиджаки, или даже из тканей со сложной фактурой: со складками, пуговицами и другими украшениями.

      Простая и эффективная система очистки от накипи

      Простая и эффективная система очистки от накипи

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      • Технология

        Объем резервуара для воды
        1800  ml
        Время нагрева
        2  minute(s)
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        5  stars
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Название подошвы
        T-ionicGlide
        Система автоотключения
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Циклоническая камера
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  m
        Длина шланга
        1,7  m
        Процессор Smart Control
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  stars
        Большое отверстие для залива воды
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        6,7 бар (макс.)
        Мощность
        Макс. 2400  W
        Постоянная подача пара
        До 135  g/min
        Паровой удар
        До 470  g
        Напряжение
        220–240  V
        Vertical steam
        Да
        Готовность к использованию
        2  minute(s)
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Контролируемая подача пара
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc Plus
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Свет
        • Да

      • Хранение

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        • Отделение для хранения шнура
        • Velcro Fix
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        0,8  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        31 x 35 x 51  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        23,3 x 28,5 x 45,3  cm
        Вес утюга + подставка
        5,1  kg

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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            • Вес утюга и подача пара (норматив IEC60311), проведено сравнение 10 моделей парогенераторов наиболее популярных марок, декабрь 2014 г.

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