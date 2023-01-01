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  • Глажение без усилий. Быстрый результат. Глажение без усилий. Быстрый результат. Глажение без усилий. Быстрый результат.
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    PerfectCare Elite Утюг с парогенератором

    GC9630/20

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Глажение без усилий. Быстрый результат.

    PerfectCare Elite от Philips обеспечивает простое глажение и быстрый результат. Благодаря технологии OptimalTEMP вы сможете гладить разные ткани — от джинсовой до шелка — без необходимости регулировать температуру. Гарантируем защиту от прожигания любых тканей, допускающих глажение.

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    PerfectCare Elite Утюг с парогенератором

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    Глажение без усилий. Быстрый результат.

    Глажение без усилий. Быстрый результат.

    • Максимальное давление 6,7 бар
    • Паровой удар до 470 г
    • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
    • Съемный резервуар для воды
    Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

    Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

    Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

    С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

    Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

    Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

    Утюг с парогенератором оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

    Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

    Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

    Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

    T-ionic Glide — высококлассная, устойчивая к царапинам подошва от Philips, которая обеспечивает великолепное скольжение и быстрое глажение без усилий. Она выполнена из нержавеющей стали, которая прочнее и надежнее алюминия, и оснащена внутренним слоем из оксида титана для повышенной устойчивости к царапинам. Кроме того, продуманная форма и специальные отверстия гарантируют равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

    Легкий и удобный в обращении

    Легкий и удобный в обращении

    Утюг этого парогенератора имеет идеальный вес, поэтому его удобно держать в руке. Он легко скользит по ткани, быстро удаляет даже самые жесткие складки и при этом сокращает нагрузку на запястье. Теперь вертикальное отпаривание — это очень просто! Без труда отпаривайте в вертикальном положении вещи из деликатных тканей, например шелковые блузки, платья и пиджаки, или даже из тканей со сложной фактурой: со складками, пуговицами и другими украшениями.

    Простая и эффективная система очистки от накипи

    Простая и эффективная система очистки от накипи

    Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга с парогенератором сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    • Общие характеристики

      Материал подошвы
      T-iconic Glide

    • Технические характеристики

      Частота
      50-60 Гц

    • Вес и габариты

      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      31 x 35 x 51 см
      Вес продукта
      5,1 кг
      Вес (с упаковкой)
      7,3 кг

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Отделение для хранения шнура
      • Отделение для хранения шнура
      • На липучке
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Индонезия

    • Удобство использования

      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      1800  nm
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      T-ionicGlide
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Оповещение о низком уровне воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,7  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Готовность к использованию
      • Световой индикатор
      • Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      5  stars
      Большое отверстие для залива воды
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Циклоническая камера
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Процессор Smart Control
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Скорость постоянной подачи пара
      135 г/мин
      Давление
      Макс. 6,7 бар
      Мощность
      Макс. 2400  W
      Паровой удар
      До 470  g
      Постоянная подача пара
      До 135  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      • Индикатор
      • Да

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,8  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      31 x 35 x 51  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      23,3 x 28,5 x 45,3  cm
      Вес утюга + подставки
      5,1  kg

    Badge-D2C

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