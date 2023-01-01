GC9630/20
Глажение без усилий. Быстрый результат.
PerfectCare Elite от Philips обеспечивает простое глажение и быстрый результат. Благодаря технологии OptimalTEMP вы сможете гладить разные ткани — от джинсовой до шелка — без необходимости регулировать температуру. Гарантируем защиту от прожигания любых тканей, допускающих глажение.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.
Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.
С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.
Утюг с парогенератором оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.
Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.
Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
T-ionic Glide — высококлассная, устойчивая к царапинам подошва от Philips, которая обеспечивает великолепное скольжение и быстрое глажение без усилий. Она выполнена из нержавеющей стали, которая прочнее и надежнее алюминия, и оснащена внутренним слоем из оксида титана для повышенной устойчивости к царапинам. Кроме того, продуманная форма и специальные отверстия гарантируют равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.
Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.
Утюг этого парогенератора имеет идеальный вес, поэтому его удобно держать в руке. Он легко скользит по ткани, быстро удаляет даже самые жесткие складки и при этом сокращает нагрузку на запястье. Теперь вертикальное отпаривание — это очень просто! Без труда отпаривайте в вертикальном положении вещи из деликатных тканей, например шелковые блузки, платья и пиджаки, или даже из тканей со сложной фактурой: со складками, пуговицами и другими украшениями.
Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга с парогенератором сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Общие характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
Хранение
Страна происхождения
Удобство использования
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.