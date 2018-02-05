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  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    PerfectCare Elite Plus Утюг с парогенератором

    GC9675/80

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    ​PerfectCare Elite Plus — это парогенератор, который предлагает удобное глажение и быстрый результат благодаря сверхлегкому корпусу и интеллектуальной автоподаче пара для максимального комфорта. Не нужно настраивать температуру, и нет риска прожечь ткань.

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    PerfectCare Elite Plus Утюг с парогенератором

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    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    • Паровой удар до 550 г
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Технология OptimalTEMP
    • Тихая автоподача пара
    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Простая и эффективная система очистки от накипи для долгого срока службы

    Простая и эффективная система очистки от накипи для долгого срока службы

    Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте воду с частицами известкового налета.

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    Умный датчик DynamiQ точно распознает, когда и как движется утюг, в нужный момент обеспечивая мощную подачу пара для простого глажения и быстрого результата.

    Легкий и удобный в обращении утюг

    Легкий и удобный в обращении утюг

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

    Никакого риска прожечь ткань

    Никакого риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке

    Эффективное глажение с минимальным уровнем шума

    Эффективное глажение с минимальным уровнем шума

    Прибор оснащен звукоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума. Так мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Подошва T-ionicGlide — невероятное скольжение и прочность

    Подошва T-ionicGlide — невероятное скольжение и прочность

    T-ionicGlide — наша премиальная подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение и обладает максимальной устойчивостью к царапинам. Она выполнена из нержавеющей стали вдвое прочнее обычного алюминия и оснащена запатентованным шестислойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и самых быстрых результатов.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В экорежиме можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

    Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

    Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

    Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

    • Хранение

      Крепление для переноски
      Для удобного и безопасного перемещения
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      1800  nm
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Превосходное скольжение подошвы
      5  stars
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      T-ionicGlide
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Оповещение о низком уровне воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,7  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Готовность к использованию
      Звуковой сигнал
      Устойчивость подошвы к царапинам
      5  stars

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      DynamiQ
      Да
      Циклоническая камера
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да
      Без необходимости регулировки температуры
      Да
      Технология Silent Steam
      Да
      Процессор Smart Control
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Макс. 7,7 бар
      Мощность
      Макс. 2700  W
      Паровой удар
      До 550  g
      Постоянная подача пара
      До 160  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Экономия энергии*
      50  %
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,8  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      31 x 35 x 51  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      23,3 x 28,5 x 45,3  cm
      Вес (с упаковкой)
      7,3  kg
      Вес утюга + подставки
      5,1  kg

    Badge-D2C

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