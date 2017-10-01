GC9682/80
Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
PerfectCare Elite Plus — это парогенератор, который предлагает удобное глажение и быстрый результат благодаря сверхлегкому корпусу и интеллектуальной автоподаче пара для максимального комфорта. Не нужно настраивать температуру, и нет риска прожечь ткань.Узнать обо всех преимуществах
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T-ionicGlide — наша премиальная подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение и обладает максимальной устойчивостью к царапинам. Она выполнена из нержавеющей стали вдвое прочнее обычного алюминия и оснащена запатентованным шестислойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и самых быстрых результатов.
Умный датчик DynamiQ точно распознает, когда и как движется утюг, в нужный момент обеспечивая мощную подачу пара для простого глажения и быстрого результата.
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.
Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте воду с частицами известкового налета.
Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В экорежиме можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.
Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
Прибор оснащен звукоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума. Так мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.
Общие характеристики
Технические характеристики
Безопасность
Вес и габариты
Аксессуары
Экологическая безопасность
Страна происхождения
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