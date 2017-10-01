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  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
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    PerfectCare Elite Plus Утюг с парогенератором

    GC9682/80

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    ​PerfectCare Elite Plus — это парогенератор, который предлагает удобное глажение и быстрый результат благодаря сверхлегкому корпусу и интеллектуальной автоподаче пара для максимального комфорта. Не нужно настраивать температуру, и нет риска прожечь ткань.

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    PerfectCare Elite Plus Утюг с парогенератором

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    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    • Паровой удар до 600 г
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Технология OptimalTEMP
    • Тихая автоподача пара
    Подошва T-ionicGlide — невероятное скольжение и прочность

    Подошва T-ionicGlide — невероятное скольжение и прочность

    T-ionicGlide — наша премиальная подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение и обладает максимальной устойчивостью к царапинам. Она выполнена из нержавеющей стали вдвое прочнее обычного алюминия и оснащена запатентованным шестислойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и самых быстрых результатов.

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

    Умный датчик DynamiQ точно распознает, когда и как движется утюг, в нужный момент обеспечивая мощную подачу пара для простого глажения и быстрого результата.

    Легкий и удобный в обращении утюг

    Легкий и удобный в обращении утюг

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

    Простая и эффективная система очистки от накипи для долгого срока службы

    Простая и эффективная система очистки от накипи для долгого срока службы

    Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте воду с частицами известкового налета.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В экорежиме можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

    Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

    Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке

    Никакого риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    Эффективное глажение с минимальным уровнем шума

    Прибор оснащен звукоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума. Так мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Мощный парогенератор
      Время нагрева
      2 минуты
      Сверхлегкий утюг
      Да
      Материал подошвы
      T-ionic Glide
      Название подошвы
      T-ionicGlide
      Превосходное скольжение подошвы
      Лучшая
      Устойчивость подошвы к царапинам
      Лучшая
      Очистка от известкового налета
      Очистка и удаление накипи - Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      1,8 л
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Предупреждение о нехватке воды
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Хранение сетевого шнура
      Отсек
      Хранение шланга
      Место для хранения шланга
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      2700 Вт
      Давление
      8,0 бар
      Готовность к использованию
      Звуковой сигнал, световой индикатор
      Скорость постоянной подачи пара
      150 г/мин
      Контролируемая подача пара
      Да
      Паровой удар
      600 г
      Частота
      50-60 Гц
      Напряжение
      220–240 В
      Технология
      Технология OptimalTEMP, DynamiQ, технология Silent Steam

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да
      Переключатель питания
      Да
      Крепление для переноски
      Да
      Безопасно для тканей под глажение
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      23,3 x 28,5 x 45,3 см
      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      31 x 35 x 51 см
      Длина сетевого шнура
      2,0 м
      Максимальная длина шланга
      1,9 м
      Вес утюга
      0,8 кг
      Вес продукта
      5,1 кг
      Вес (с упаковкой)
      7,4 кг

    • Аксессуары

      Перчатка
      Да
      Лоток для очистки от накипи
      Нет

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение (экорежим)
      Экономия энергии до 50 % в режиме энергосбережения
      Упаковка
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % перерабатываемой бумаги

    • Страна происхождения

      Произведено в:
      Индонезия

    Badge-D2C

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