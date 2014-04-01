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    PerfectCare Elite Plus

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    Самый мощный и эффективный парогенератор в мире* стал еще удобнее с интеллектуальной автоматической подачей пара без риска прожечь ткань.
    * По показателю подачи пара (норматив IEC60311) в сравнении с 10 моделями парогенераторов наиболее популярных марок; апрель 2017 г.

    PerfectCare Elite Plus

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    • Без риска прожечь ткань
    • Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без специальной регулировки температуры благодаря технологии OptimalTEMP.
    • Автоматическая интеллектуальная подача пара и датчик DynamiQ обеспечивают быстрое и удобное глажение.
    • Сверхлегкий утюг для простого и удобного использования
    Модели в других расцветках
    White
    Black

    • Ключевые особенности

      • Без риска прожечь ткань

        Да

      • Без необходимости регулировки температуры

        Да

      • Давление

        Макс. 8 бар

      • Паровой удар

        До 600  г

      • Съемный резервуар для воды

        Да

      • Объем резервуара для воды

        1800  мл

      • Фиксация Carry-lock

        Для удобного и безопасного перемещения

      • Вес утюга

        0,8  кг

      • Очистка от накипи и загрязнений

        Easy De-calc Plus

      • Система автоотключения

        Да

    • Технические характеристики

      Технология
      Технология
      Циклоническая камера
      • Да
      Без риска прожечь ткань
      • Да
      Без необходимости регулировки температуры
      • Да
      Технология OptimalTEMP
      • Да
      Технология Silent Steam
      • Да
      Процессор Smart Control
      • Да
      DynamiQ
      • Да
      Быстрое разглаживание складок
      Быстрое разглаживание складок
      Постоянная подача пара
      • До 165 г/мин
      Мощность
      • Макс. 2700 Вт
      Давление
      • Макс. 8 бар
      Готовность к использованию
      • 2 мин
      Паровой удар
      • До 600 г
      Вертикальное отпаривание
      • Да
      напряжение
      • 220–240 В
      Легко использовать
      Легко использовать
      Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
      • Даже для шелка
      Превосходное скольжение подошвы
      • 5 звезд
      Название подошвы
      • T-ionicGlide
      Объем резервуара для воды
      • 1800 мл
      Съемный резервуар для воды
      • Да
      Длина шланга
      • 1,9 м
      Оповещение о низком уровне воды
      • Да
      Длина шнура питания
      • 2 м
      Заостренный паровой носик
      • Да
      Готовность к использованию
      • Звуковой сигнал
      Долив воды в любой момент использования
      • Да
      Система автоотключения
      • Да
      Устойчивость подошвы к царапинам
      • 5 звезд
      Возможность использования водопроводной воды
      • Да
      Очистка от накипи
      Очистка от накипи
      Очистка от накипи и загрязнений
      • Easy De-calc Plus
      Напоминания о проведении очистки от накипи
      • Индикатор
      Хранение
      Хранение
      Фиксация Carry-lock
      • Для удобного и безопасного перемещения
      Хранение шланга
      • Отделение для хранения шланга
      Аксессуары в комплекте
      Аксессуары в комплекте
      Рукавица для дополнительной защиты
      • Да
      Размер и вес
      Размер и вес
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      • 31 x 35 x 51 см
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      • 23,3 x 28,5 x 45,3 см
      Вес (с упаковкой)
      • 7,4 кг
      Вес утюга
      • 0,8 кг
      Вес утюга + подставка
      • 5,1 кг
      Гарантия
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года
      • Да
      Экологичность
      Экологичность
      Режим энергосбережения
      • Да
      Экономия энергии*
      • 50 %
      Упаковка изделия
      • Полностью перерабатываемое сырье
      Инструкция по эксплуатации
      • из 100 % переработанной бумаги

    Дополнительная информация

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Поиск и устранение неисправностей

    Протечка (1)
    Устройство (3)
    Высокое качество (1)
    Индикаторы (1)
    Другие неисправности (1)
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