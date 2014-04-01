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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Без риска прожечь ткань
Да
Без необходимости регулировки температуры
Да
Давление
Макс. 8 бар
Паровой удар
До 600 г
Съемный резервуар для воды
Да
Объем резервуара для воды
1800 мл
Фиксация Carry-lock
Для удобного и безопасного перемещения
Вес утюга
0,8 кг
Очистка от накипи и загрязнений
Easy De-calc Plus
Система автоотключения
Да
|Циклоническая камера
|
|Без риска прожечь ткань
|
|Без необходимости регулировки температуры
|
|Технология OptimalTEMP
|
|Технология Silent Steam
|
|Процессор Smart Control
|
|DynamiQ
|
|Постоянная подача пара
|
|Мощность
|
|Давление
|
|Готовность к использованию
|
|Паровой удар
|
|Вертикальное отпаривание
|
|напряжение
|
|Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
|
|Превосходное скольжение подошвы
|
|Название подошвы
|
|Объем резервуара для воды
|
|Съемный резервуар для воды
|
|Длина шланга
|
|Оповещение о низком уровне воды
|
|Длина шнура питания
|
|Заостренный паровой носик
|
|Готовность к использованию
|
|Долив воды в любой момент использования
|
|Система автоотключения
|
|Устойчивость подошвы к царапинам
|
|Возможность использования водопроводной воды
|
|Очистка от накипи и загрязнений
|
|Напоминания о проведении очистки от накипи
|
|Фиксация Carry-lock
|
|Хранение шланга
|
|Рукавица для дополнительной защиты
|
|Размеры упаковки (Ш x В x Д)
|
|Размеры изделия (Ш x В x Д)
|
|Вес (с упаковкой)
|
|Вес утюга
|
|Вес утюга + подставка
|
|Международная гарантия 2 года
|
|Режим энергосбережения
|
|Экономия энергии*
|
|Упаковка изделия
|
|Инструкция по эксплуатации
|
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