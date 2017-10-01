Легкий и удобный в обращении утюг

Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.