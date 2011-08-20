GC9940/05
Профессиональные результаты с минимальными усилиями
Комплексная система глажения Wardrobe Care GC9940/05 от Philips обеспечивает беспроблемное использование утюга от его установки до помещения на хранение. Гладильная доска Active в сочетании с мощным утюгом позволяет получить превосходные результаты в домашних условиях.Узнать обо всех преимуществах
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Конструкция системы удаления накипи DualProtect обеспечивает защиту системы от накипи на 99 %. Удобная в использовании система удаления накипи защищает систему от образования накипи и увеличивает срок ее службы. Двойная защита достигается с помощью специальных картриджей защиты от накипи, препятствующих попаданию извести в систему, и дополнительному циклу промывки после установки картриджей. Система двойной защиты поможет вам забыть о накипи!
Добиться превосходного результата глажения очень просто. Для гладильной доски Active предусмотрен вентилятор, выполняющий функцию выдувания и вдувания воздуха. Функция выдувания обеспечивает для утюга воздушную подушку, что идеально подходит для деликатных тканей, препятствуя появлению замятий и блестящих следов на тканях темного цвета. Функция вдувания позволяет зафиксировать ткань на доске и прекрасно прогладить стрелки на брюках.
Теперь можно без труда погладить рубашку. Уникальная форма доски, один край которой предназначен специально для рубашек, позволяет погладить рубашку просто и быстро. Рубашки легко надеваются и поворачиваются вокруг края доски, выполненного в форме плеча, поэтому на их расположение на доске требуется меньше времени. Заднюю и плечевую части рубашки можно погладить за один подход, а также сэкономить время и усилия.
Давление пара до 6 бар и непрерывная подача пара 120 г/мин делают возможным быстрое глажение белья. Благодаря высокой производительности и технологии OptimalTemp гладить белье на доске WardrobeCare быстрее, чем на других встроенных гладильных досках на рынке.* *По сравнению с продукцией ведущих конкурентов, SLG, май 2011 г.
Уникальная и инновационная система OptimalTemp всегда обеспечивает идеальное сочетание пара и температуры для всех тканей, позволяя бережно и эффективно разгладить складки. Глажение будет выполнено в спокойствии, быстро и безопасно. Больше не потребуется регулировать температуру или подачу пара, дожидаться нагрева или охлаждения утюга при смене типа ткани и ткань больше не будет прожжена.
Оптимальная конструкция на колесах со складной доской. Благодаря уникальному дизайну Philips WardrobeCare является самой удобной в установке и хранении встроенной гладильной доской на рынке*. *По сравнению с продукцией ведущих конкурентов, SLG, май 2011 г.
Комплексная система глажения Philips с гладильной доской и парогенератором.
Вертикальное глажение и отпаривание
Очистка от накипи
Аксессуары
Технические характеристики
Простота использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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