Край доски имеет особую формы, что упрощает глажение рубашек

Теперь можно без труда погладить рубашку. Уникальная форма доски, один край которой предназначен специально для рубашек, позволяет погладить рубашку просто и быстро. Рубашки легко надеваются и поворачиваются вокруг края доски, выполненного в форме плеча, поэтому на их расположение на доске требуется меньше времени. Заднюю и плечевую части рубашки можно погладить за один подход, а также сэкономить время и усилия.