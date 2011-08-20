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    WardrobeCare Гладильная система

    GC9940/05

    Профессиональные результаты с минимальными усилиями

    Комплексная система глажения Wardrobe Care GC9940/05 от Philips обеспечивает беспроблемное использование утюга от его установки до помещения на хранение. Гладильная доска Active в сочетании с мощным утюгом позволяет получить превосходные результаты в домашних условиях.

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    WardrobeCare Гладильная система

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    Профессиональные результаты с минимальными усилиями

    Комплексная система глажения

    • Оптимальная конструкция на колесах
    • складная доска
    Система удаления накипи DualProtect для простого глажения

    Система удаления накипи DualProtect для простого глажения

    Конструкция системы удаления накипи DualProtect обеспечивает защиту системы от накипи на 99 %. Удобная в использовании система удаления накипи защищает систему от образования накипи и увеличивает срок ее службы. Двойная защита достигается с помощью специальных картриджей защиты от накипи, препятствующих попаданию извести в систему, и дополнительному циклу промывки после установки картриджей. Система двойной защиты поможет вам забыть о накипи!

    Гладильная доска Active с функцией вдувания и выдувания воздуха

    Гладильная доска Active с функцией вдувания и выдувания воздуха

    Добиться превосходного результата глажения очень просто. Для гладильной доски Active предусмотрен вентилятор, выполняющий функцию выдувания и вдувания воздуха. Функция выдувания обеспечивает для утюга воздушную подушку, что идеально подходит для деликатных тканей, препятствуя появлению замятий и блестящих следов на тканях темного цвета. Функция вдувания позволяет зафиксировать ткань на доске и прекрасно прогладить стрелки на брюках.

    Край доски имеет особую формы, что упрощает глажение рубашек

    Край доски имеет особую формы, что упрощает глажение рубашек

    Теперь можно без труда погладить рубашку. Уникальная форма доски, один край которой предназначен специально для рубашек, позволяет погладить рубашку просто и быстро. Рубашки легко надеваются и поворачиваются вокруг края доски, выполненного в форме плеча, поэтому на их расположение на доске требуется меньше времени. Заднюю и плечевую части рубашки можно погладить за один подход, а также сэкономить время и усилия.

    Быстрое глажение: давление пара до 6 бар, подача пара 120 г/мин

    Быстрое глажение: давление пара до 6 бар, подача пара 120 г/мин

    Давление пара до 6 бар и непрерывная подача пара 120 г/мин делают возможным быстрое глажение белья. Благодаря высокой производительности и технологии OptimalTemp гладить белье на доске WardrobeCare быстрее, чем на других встроенных гладильных досках на рынке.* *По сравнению с продукцией ведущих конкурентов, SLG, май 2011 г.

    Уникальная технология OptimalTemp: глажение без всяких хлопот и выбора режимов

    Уникальная технология OptimalTemp: глажение без всяких хлопот и выбора режимов

    Уникальная и инновационная система OptimalTemp всегда обеспечивает идеальное сочетание пара и температуры для всех тканей, позволяя бережно и эффективно разгладить складки. Глажение будет выполнено в спокойствии, быстро и безопасно. Больше не потребуется регулировать температуру или подачу пара, дожидаться нагрева или охлаждения утюга при смене типа ткани и ткань больше не будет прожжена.

    Привычная конструкция на колесах со складной доской

    Привычная конструкция на колесах со складной доской

    Оптимальная конструкция на колесах со складной доской. Благодаря уникальному дизайну Philips WardrobeCare является самой удобной в установке и хранении встроенной гладильной доской на рынке*. *По сравнению с продукцией ведущих конкурентов, SLG, май 2011 г.

    Гладильная система с гладильной доской и парогенератором

    Комплексная система глажения Philips с гладильной доской и парогенератором.

    Вертикальное глажение и отпаривание

    Вертикальное глажение и отпаривание

    • Очистка от накипи

      Функция Calc Clean
      Система удаления накипи DualProtect
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Насадка для деликатных тканей
      OptimalTemp

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      20  kg
      Вес утюга
      1,3  kg
      Напряжение
      220—240  V
      Габариты изделия
      56,6 x 46,7 x 79,7  cm

    • Простота использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      • Съемный резервуар для воды
      • Большое отверстие для залива воды
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      1600  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Автоматическое сматывание шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Длина шланга
      1,6  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Постоянная подача пара
      120  g/min
      Мощность
      2000–2400  W
      Давление
      До 6
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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