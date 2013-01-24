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Hairclipper series 9000

Машинка для стрижки волос

HC9450/20
Общая оценка / 5
4 награды
  • Цифровое сенсорное управление Цифровое сенсорное управление Цифровое сенсорное управление
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    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

    HC9450/20
    Общая оценка / 5
    4 награды

    Цифровое сенсорное управление

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря цифровому сенсорному управлению, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

    Цифровое сенсорное управление

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря цифровому сенсорному управлению, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Цифровое сенсорное управление

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря цифровому сенсорному управлению, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

    Цифровое сенсорное управление

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря цифровому сенсорному управлению, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Цифровое сенсорное управление

      с гребнями с электрорегулировкой

      • Титановые лезвия
      • 400 установок длины
      • 120 минут работы после 1 часа зарядки
      Цифровой сенсорный интерфейс

      Цифровой сенсорный интерфейс

      Используйте сенсорный экран для удобного выбора любой из более чем 400 настроек длины. Вы можете быстро пройтись по всем настройкам или же медленно просмотреть и точно подобрать нужную длину с минимальным шагом в 0,1 мм.

      400 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

      400 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

      Используйте цифровой сенсорный экран для точной настройки и фиксации установок длины. Доступно более 400 установок длины от 1 до 42 мм с шагом 0,1 мм. Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

      Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

      Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

      В комплект машинки для стрижки входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из 400 установок длины с шагом 0,1 мм. Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

      Самозатачивающиеся титановые лезвия придают дополнительную прочность

      Самозатачивающиеся титановые лезвия придают дополнительную прочность

      Титановые лезвия прочнее стальных, они являются стандартом максимальной надежности. Кроме того, лезвия самозатачиваются, обеспечивая долгий срок службы и точную стрижку.

      Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины

      Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины

      Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,1 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.

      Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

      Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

      Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.

      Запоминает 3 установки длины для каждого гребня

      Запоминает 3 установки длины для каждого гребня

      Машинка для стрижки запоминает последнюю выбранную установку длины. Также для каждого гребня можно сохранить до 3 установок. Выберите установку длины, нажмите и удерживайте кнопку памяти, и прибор сохранит выбранные настройки. Таким образом можно сохранить 3 разные настройки.

      Удобная зарядка и хранение

      Удобная зарядка и хранение

      В комплект машинки для стрижки волос входит зарядное устройство для удобной зарядки и чехол для путешествий, который обеспечивает надежное хранение.

      Автоматический турборежим для увеличения скорости стрижки

      Автоматический турборежим для увеличения скорости стрижки

      Турборежим автоматически увеличивает скорость работы прибора, позволяя добиться идеального результата при подравнивании густых волос.

      120 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      120 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      Машинка для стрижки может работать автономно для максимального удобства и свободы. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после 1 часа зарядки. Питание от сети и от аккумулятора.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        41 мм
        Режущий блок
        Титановые лезвия
        Количество установок длины
        400
        Регулировка (шаг изменения длины)
        0,1 мм
        Диапазон настроек длины
        от 0,5 до 42 мм
        Выбор длины
        • Цифровое сенсорное управление
        • Гребни с электрорегулировкой

      • Аксессуары

        Аксессуары
        3 гребня для волос
        Чехол
        Да
        Подставка
        Зарядное устройство

      • Удобство использования

        Очистка
        Съемный режущий блок
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Функция памяти
        Да

      • Система питания

        Мотор
        Автоматический турборежим
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        При работе
        От сети и от аккумулятора
        Время работы
        120 минут
        Время зарядки
        1 час

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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