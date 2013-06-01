HD2595/00
Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как Вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс чистки.Узнать обо всех преимуществах
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2 широких отделения для обжаривания тонких и толстых ломтиков.
"4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания).
Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды.
Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.
7 режимов обжаривания для приготовления тостов на любой вкус.
Функция отмены позволяет в любое время остановить приготовление тостов простым нажатием кнопки "Стоп".
Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.
Термоизоляция: корпус не нагревается во время приготовления тостов.
Выдвижной поддон для крошек упрощает очистку.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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