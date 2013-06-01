Ключевые слова для поиска

  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день

    Daily Collection Тостер

    HD2595/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    2 награды

    Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день

    Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как Вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс чистки.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Тостер

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день

    Компактный дизайн, 2 отделения и функция разогрева

    • 2 отделения для тостов
    • Компактный
    • Белый с бежевым
    • Разогрев
    2 широких отделения для обжаривания ломтиков

    2 широких отделения для обжаривания ломтиков

    2 широких отделения для обжаривания тонких и толстых ломтиков.

    "4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания)

    "4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания)

    "4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания).

    Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды

    Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды

    Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды.

    Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

    Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

    Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.

    7 режимов обжаривания для приготовления тостов на любой вкус

    7 режимов обжаривания для приготовления тостов на любой вкус

    7 режимов обжаривания для приготовления тостов на любой вкус.

    Функция отмены позволяет в любое время остановить приготовление тостов

    Функция отмены позволяет в любое время остановить приготовление тостов

    Функция отмены позволяет в любое время остановить приготовление тостов простым нажатием кнопки "Стоп".

    Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

    Термоизоляция: корпус не нагревается во время приготовления тостов

    Термоизоляция: корпус не нагревается во время приготовления тостов

    Термоизоляция: корпус не нагревается во время приготовления тостов.

    Выдвижной поддон для крошек для простоты очистки

    Выдвижной поддон для крошек упрощает очистку.

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Пластмассовый корпус (PP/PC/ABS), хромированный верх
      Цвет
      Белый

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      800  W
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.