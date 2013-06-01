Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день

Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как Вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс чистки.