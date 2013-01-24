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Avance Collection

Тостер

HD2696/90
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  • Совершенный вкус каждого ломтика Совершенный вкус каждого ломтика Совершенный вкус каждого ломтика
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    Avance Collection Тостер

    HD2696/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Совершенный вкус каждого ломтика

    Этот тостер из коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: от ломтиков хлеба различного размера до булочек и круассанов. Широкие отверстия для хлеба и восемь степеней поджаривания позволят с легкостью приготовить тосты на любой вкус. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Тостер

    Совершенный вкус каждого ломтика

    Этот тостер из коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: от ломтиков хлеба различного размера до булочек и круассанов. Широкие отверстия для хлеба и восемь степеней поджаривания позволят с легкостью приготовить тосты на любой вкус. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенный вкус каждого ломтика

      Уникальная система нагрева гарантирует равномерное обжаривание

      • 2 отделения для тостов, металл
      • 1000 Вт
      • Термоизолир. корпус, нерж.сталь
      • Разогрев, разморозка, подст. д/булочек
      8 степеней обжаривания на выбор

      8 степеней обжаривания на выбор

      8 степеней обжаривания на выбор для приготовления тостов по Вашему вкусу.

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов.

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.

      Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

      Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

      Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.

      Широкие отверстия подходят для различных видов хлеба

      Широкие отверстия подходят для различных видов хлеба

      Сверхширокое отделение для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

      Термоизолированный корпус из нержавеющей стали

      Термоизолированный корпус из нержавеющей стали

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Звуковое оповещение о готовности тоста

      Звуковой сигнал своевременно оповещает о готовности тоста.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Нержавеющая сталь с термоизоляцией
        Цвет
        Черный

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Кнопка отмены
        Да
        Функции подогрева и разморозки
        Да
        Регулирование степени обжаривания
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        1000  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        0,9  м
        Размеры ниши (Д x Ш x В)
        136 x 32 x 130  миллиметра

      • Аксессуары в комплекте

        Подставка для подогрева булочек
        Да

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