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Совершенный вкус каждого ломтика
Этот тостер из коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: от ломтиков хлеба различного размера до булочек и круассанов. Широкие отверстия для хлеба и восемь степеней поджаривания позволят с легкостью приготовить тосты на любой вкус. Узнать обо всех преимуществах
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Совершенный вкус каждого ломтика
Этот тостер из коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: от ломтиков хлеба различного размера до булочек и круассанов. Широкие отверстия для хлеба и восемь степеней поджаривания позволят с легкостью приготовить тосты на любой вкус. Узнать обо всех преимуществах
8 степеней обжаривания на выбор для приготовления тостов по Вашему вкусу.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.
Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.
Сверхширокое отделение для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Звуковой сигнал своевременно оповещает о готовности тоста.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары в комплекте