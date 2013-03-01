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  • Совершенный вкус каждого ломтика Совершенный вкус каждого ломтика Совершенный вкус каждого ломтика

    Avance Collection Тостер

    HD2696/90

    Совершенный вкус каждого ломтика

    Этот тостер из коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: от ломтиков хлеба различного размера до булочек и круассанов. Широкие отверстия для хлеба и восемь степеней поджаривания позволят с легкостью приготовить тосты на любой вкус.

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    Avance Collection Тостер

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    Совершенный вкус каждого ломтика

    Уникальная система нагрева гарантирует равномерное обжаривание

    • 2 отделения для тостов, металл
    • 1000 Вт
    • Термоизолир. корпус, нерж.сталь
    • Разогрев, разморозка, подст. д/булочек
    8 степеней обжаривания на выбор

    8 степеней обжаривания на выбор

    8 степеней обжаривания на выбор для приготовления тостов по Вашему вкусу.

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов.

    Термоизолированный корпус из нержавеющей стали

    Термоизолированный корпус из нержавеющей стали

    Корпус тостера не нагревается.

    Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

    Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

    Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.

    Широкие отверстия подходят для различных видов хлеба

    Широкие отверстия подходят для различных видов хлеба

    Сверхширокое отделение для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.

    Звуковое оповещение о готовности тоста

    Звуковой сигнал своевременно оповещает о готовности тоста.

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Нержавеющая сталь с термоизоляцией
      Цвет
      Черный

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      1000  W
      Длина шнура
      0,9  m
      Частота
      50/60  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      136 x 32 x 130  mm

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Кнопка отмены
      Да
      Функции подогрева и разморозки
      Да
      Регулирование степени обжаривания
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Подставка для подогрева булочек
      Да

    Badge-D2C

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