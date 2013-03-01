HD2696/90
Совершенный вкус каждого ломтика
Этот тостер из коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: от ломтиков хлеба различного размера до булочек и круассанов. Широкие отверстия для хлеба и восемь степеней поджаривания позволят с легкостью приготовить тосты на любой вкус.Узнать обо всех преимуществах
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8 степеней обжаривания на выбор для приготовления тостов по Вашему вкусу.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Корпус тостера не нагревается.
Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.
Сверхширокое отделение для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.
Звуковой сигнал своевременно оповещает о готовности тоста.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
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