Совершенный вкус каждого ломтика

Этот тостер из коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: от ломтиков хлеба различного размера до булочек и круассанов. Широкие отверстия для хлеба и восемь степеней поджаривания позволят с легкостью приготовить тосты на любой вкус.