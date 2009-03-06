HD4619/20
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике HD4619/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую средуУзнать обо всех преимуществах
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Если вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, вы экономите до 50 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Съемный фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Аксессуары
Технические характеристики
Конструкция
Вес и размеры
Общие характеристики
Обработка
Обслуживание
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