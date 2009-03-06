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  • Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды

    Мини-чайник

    HD4619/20

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике HD4619/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду

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    Мини-чайник

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    Кипятите только необходимое количество воды

    Экономия электроэнергии до 50%

    • 0,8 л, 900 Вт
    • с индикатором уровня воды по чашкам
    • Полированный металл
    • Откидная крышка
    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Если вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, вы экономите до 50 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

    Фильтр от накипи для чистой воды

    Фильтр от накипи для чистой воды

    Съемный фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

    • Аксессуары

      В комплекте
      Фильтр в носике

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,75  m
      Мощность
      900  W
      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50—60  Hz
      Емкость резервуара для воды
      0,8  l

    • Конструкция

      цвет
      Полированный металл

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      158 x 185 x 233  mm
      Размеры упаковки (Д x Ш x В)
      225x225x225  mm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Подставка с поворотом на 360 градусов
      • Автоматическое отключение
      • Защита от выкипания
      • Отделение для хранения шнура
      • Плоский нагревательный элемент
      • Нескользящие ножки
      • Переключатель включение/выключение
      • Сигнал готовности

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Металлик (отделка)
      Материал нагревательного элемента
      Нержавеющая сталь
      Материал переключателя
      Полипропилен

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      из 100% переработанной бумаги

    Badge-D2C

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