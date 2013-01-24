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Мини-чайник

HD4619/20
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    Мини-чайник

    HD4619/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике HD4619/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мини-чайник

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике HD4619/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

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      Кипятите только необходимое количество воды

      Экономия электроэнергии до 50%

      • 0,8 л, 900 Вт
      • с индикатором уровня воды по чашкам
      • Полированный металл
      • Откидная крышка
      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Если вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, вы экономите до 50 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Фильтр от накипи для чистой воды

      Фильтр от накипи для чистой воды

      Съемный фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Плоский нагревательный элемент
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение
        • Сигнал готовности

      • Технические характеристики

        Питание
        900  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц
        Емкость резервуара для воды
        0,8  л

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        Фильтр в носике

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        225 x 225 x 225  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        158 x 185 x 233  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        Полированный металл

      • Отделка

        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Металлик (отделка)
        Материал переключателя
        Полипропилен

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