Кипятите только необходимое количество воды

Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике HD4619/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду