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Быстрое и простое кипячение
Простота и удобство использования благодаря звуковой индикации при закипании воды. Фильтр двойного действия и плоская система нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и простое кипячение
Простота и удобство использования благодаря звуковой индикации при закипании воды. Фильтр двойного действия и плоская система нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое и простое кипячение
Простота и удобство использования благодаря звуковой индикации при закипании воды. Фильтр двойного действия и плоская система нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и простое кипячение
Простота и удобство использования благодаря звуковой индикации при закипании воды. Фильтр двойного действия и плоская система нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах
Звуковой сигнал извещает о закипании воды
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Двойной фильтр работает следующим образом: коллектор накипи удерживает накипь, а обычный фильтр предотвращает попадание частиц известкового налета в напитки.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики