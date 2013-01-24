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Чайник

HD4659/53
Общая оценка / 5
  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение
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    Чайник

    HD4659/53
    Общая оценка / 5

    Быстрое и простое кипячение

    Простота и удобство использования благодаря звуковой индикации при закипании воды. Фильтр двойного действия и плоская система нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Простота и удобство использования благодаря звуковой индикации при закипании воды. Фильтр двойного действия и плоская система нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и простое кипячение

    Простота и удобство использования благодаря звуковой индикации при закипании воды. Фильтр двойного действия и плоская система нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Простота и удобство использования благодаря звуковой индикации при закипании воды. Фильтр двойного действия и плоская система нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и простое кипячение

      Мощный и простой в уходе плоский нагревательный элемент

      • 1,7 л, 2400 Вт
      • Ваниль
      Звуковой сигнал извещает о закипании воды

      Звуковой сигнал извещает о закипании воды

      Звуковой сигнал извещает о закипании воды

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Чистая вода и чистый чайник благодаря двойному фильтру

      Чистая вода и чистый чайник благодаря двойному фильтру

      Двойной фильтр работает следующим образом: коллектор накипи удерживает накипь, а обычный фильтр предотвращает попадание частиц известкового налета в напитки.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Ваниль
        Материалы
        Пластик

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        2000-2400  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц
        Длина шнура
        0,75  м
        Емкость
        0,1-0,7  Д

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