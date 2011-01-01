HD4677/20
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4677/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую средуУзнать обо всех преимуществах
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Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
При закипании воды раздается звуковой сигнал
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Элегантная подсветка кнопки питания уведомляет о процессе нагрева воды.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 мкм, чтобы вода всегда была чистой.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Характеристики дизайна
Размеры
Технические характеристики
Общие характеристики
Обслуживание
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