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Крышка внутреннего поддона для капель

HD5098
  • Предотвращает конденсацию в контейнере для использованного кофе Предотвращает конденсацию в контейнере для использованного кофе Предотвращает конденсацию в контейнере для использованного кофе
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    Крышка внутреннего поддона для капель

    HD5098

    Предотвращает конденсацию в контейнере для использованного кофе

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка внутреннего поддона для капель

    Предотвращает конденсацию в контейнере для использованного кофе

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    Предотвращает конденсацию в контейнере для использованного кофе

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка внутреннего поддона для капель

    Предотвращает конденсацию в контейнере для использованного кофе

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    Предотвращает конденсацию в контейнере для использованного кофе

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Xelsis

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для кофемашин
      • HD8946/01
      • HD8946/02
      • HD8946/09

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