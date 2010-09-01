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  • Приготовление разных напитков для нескольких пользователей Приготовление разных напитков для нескольких пользователей Приготовление разных напитков для нескольких пользователей

    Philips Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

    HD8943/19

    Приготовление разных напитков для нескольких пользователей

    С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам.

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    Philips Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

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    Приготовление разных напитков для нескольких пользователей

    благодаря графину для молока с функцией автоматической двойной очистки

    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Нержавеющая сталь, черный
    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    6 пользовательских профилей для сохранения личных настроек

    6 пользовательских профилей для сохранения личных настроек

    В этой кофемашине Saeco есть 6 пользовательских профилей, которые позволяют сохранить персональные настройки любимых напитков. Даже если машиной пользуется несколько человек, вы всегда сможете получить идеальный кофе, приготовленный именно по вашему вкусу.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

    Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

    Для непревзойденной гигиеничности эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена полностью автоматической системой двойной очистки кувшина для молока, которая состоит из двух независимых циклов очищения паром. Кувшин быстро очищается после каждого применения, чтобы каждый новый напиток радовал вас свежестью молока.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

    Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

    Две независимые нагревательные системы обеспечивают оптимальную температуру кофе и молока. Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco гарантирует быстрое и профессиональное приготовление разных видов кофе. Сколько бы порций латте макиато вы ни приготовили, каждая чашка будет идеальной.

    Встроенный кувшин для идеального взбивания молока

    Встроенный кувшин для идеального взбивания молока

    Наслаждайтесь любимым кофе с пышной молочной пеной благодаря автоматическому кувшину с функцией автоочистки. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите кофейный напиток. Ваш любимый кофе — латте макиато, капучино или кофе латте — будет готов за считанные секунды. Кувшин эспрессо-кофемашины Saeco оснащен удобной функцией автоочистки с двумя циклами очищения паром. Трубки кувшина всегда будут чистыми, чтобы вы каждый раз наслаждались вкусом свежего молока.

    Получите идеальную пенку и консистенцию кофе

    Получите идеальную пенку и консистенцию кофе

    Эта кофемашина Saeco оснащена запатентованной системой создания кофейной пенки и структуры напитка. Расположенный на носике регулятор позволяет варьировать давление, меняя таким образом консистенцию напитка и плотность пенки.

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Адаптируемая система Saeco
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание
      • SBS: регулятор кофейной пеночки
      • Подогрев чашек

    • Разные рецепты

      Вариации с молоком
      • Регулятор уровня взбивания
      • Интегрированная автоматическая система подачи молока
      • Регулятор количества молока
      • Съемный кувшин для молока

    • Технические характеристики

      Мощность
      1500  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      • Молотый кофе
      • Цельные кофейные зерна
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Мощность
      1500  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Сделано в Италии
      • Разработано в Италии
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      2 бойлера (моментальный пар)
      Съемная варочная группа
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      280 x 370 x 420  mm
      Емкость отсека для зерен
      350  g
      Вес
      15,8  kg
      Емкость контейнера для отходов
      14  servings
      Вес продукта
      16,1  kg
      Максимальная высота чашки
      150  mm
      Объем резервуара для воды
      1,6  l
      Объем кувшина для молока
      0,5  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Специальное отверстие для молотого кофе
      • Подставка для чашек
      • Фронтальный доступ ко всем элементам
      • Моментальный пар (2 бойлера)
      • Съемная варочная группа
      • Съемный резервуар для воды
      Очистка и обслуживание
      • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
      • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции молока
      • Цикл удаления накипи

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Функция автоматического перехода в режим ожидания
      Да

    Badge-D2C

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    • Saeco RI9127/12

      RI9127/12

    • HD5207/01

      HD5207/01

    • Поддон для капель

      HD5205/01

    • HD5098/01

      HD5098/01

    • Резервуар для воды

      HD5093/01

    • Внутренний поддон для капель

      HD5091/01

    • Крышка внутреннего поддона для капель

      HD5090/01

    • Крышка контейнера для отходов

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      CRP979/01

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