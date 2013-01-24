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Поддон для капель

HD5205
Общая оценка / 5
  • Собирает воду во время цикла промывки эспрессо-кофемашины Собирает воду во время цикла промывки эспрессо-кофемашины Собирает воду во время цикла промывки эспрессо-кофемашины
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    Поддон для капель

    HD5205
    Общая оценка / 5

    Собирает воду во время цикла промывки эспрессо-кофемашины

    Этот черно-белый поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины Xelsis. Собирает остатки воды. Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Собирает воду во время цикла промывки эспрессо-кофемашины

    Этот черно-белый поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины Xelsis. Собирает остатки воды. Узнать обо всех преимуществах

    Собирает воду во время цикла промывки эспрессо-кофемашины

    Этот черно-белый поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины Xelsis. Собирает остатки воды. Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Собирает воду во время цикла промывки эспрессо-кофемашины

    Этот черно-белый поддон для капель устанавливается под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины Xelsis. Собирает остатки воды. Узнать обо всех преимуществах

    Собирает воду во время цикла промывки эспрессо-кофемашины

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Xelsis Class/Focus

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • 10003252
      • 10003055
      • 10003571
      • 10003572
      • 10003573
      Подходит для кофемашин
      • HD8943/11
      • HD8943/12
      • HD8943/19
      • HD8944/01
      • HD8944/02
      • HD8944/09
      • HD8944/18
      • HD8946/01
      • HD8946/02
      • HD8946/09

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