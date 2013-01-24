Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Daily Collection

Кофемашина

HD7434/20
Общая оценка / 5
  • Превосходный вкус кофе Превосходный вкус кофе Превосходный вкус кофе
    -{discount-value}

    Daily Collection Кофемашина

    HD7434/20
    Общая оценка / 5

    Превосходный вкус кофе

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Кофемашина

    Превосходный вкус кофе

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходный вкус кофе

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Кофемашина

    Превосходный вкус кофе

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все drip-filter-coffee-machines
      • -{discount-value}

      Превосходный вкус кофе

      Функция Aroma twister для насыщенного вкуса и аромата

      • Со стеклянным кувшином
      • Компактный размер (0,6 л)
      • Черный и металлик
      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Компактный дизайн и емкость на 2–7 чашек

      Компактный дизайн и емкость на 2–7 чашек

      Эта кофеварка рассчитана на приготовление 2–7 чашек кофе (максимальный объем — 0,6 л). Чрезвычайно компактный дизайн прибора позволяет сэкономить место на кухне.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        700  Вт

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Общие характеристики

        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Подходит для
        Молотый кофе
        Удобное и простое использование
        • Индикатор уровня воды
        • Система "капля-стоп"
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Съемный держатель фильтра; Используйте бумажный фильтр тип 1x2 (не входит в комплектацию)
        Особые функции
        Aroma twister

      • Технические характеристики

        Бойлеры
        0
        Длина шнура
        0,85  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50—60  Гц
        Время приготовления для кувшина
        10  мин
        Вместительный резервуар для воды
        0,6  л

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        210 x 172 x 270  миллиметра
        Вес изделия
        1,11  кг
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        218 x 198 x 290  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        2,69  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный и металлик

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          • -{discount-value}

          Недавно просмотренные продукты

            • -{discount-value}

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии