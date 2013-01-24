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Превосходный вкус кофе
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный вкус кофе
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
Превосходный вкус кофе
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный вкус кофе
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Эта кофеварка рассчитана на приготовление 2–7 чашек кофе (максимальный объем — 0,6 л). Чрезвычайно компактный дизайн прибора позволяет сэкономить место на кухне.
Аксессуары
Страна изготовления
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Отделка
Общие характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
CP0141/01
CP0140/01
CP0142/01
CA6500/63