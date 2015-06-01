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  • Вкусный кофе — это просто Вкусный кофе — это просто Вкусный кофе — это просто
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    Daily Collection Кофеварка

    HD7434/20

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Вкусный кофе — это просто

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.

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    Daily Collection Кофеварка

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    Вкусный кофе — это просто

    Функция Aroma Twister для насыщенного вкуса и аромата

    • Со стеклянным кувшином
    • Компактный дизайн (0,6 л)
    • Черный и металлик
    Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

    Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

    Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

    Компактный дизайн: идеально на 2–7 чашек

    Компактный дизайн: идеально на 2–7 чашек

    Эта кофемашина предназначена для приготовления от 2 до 7 чашек кофе (макс. 0,6 л). Благодаря очень компактному дизайну она займет минимум места на вашей кухне.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      Стеклянный кувшин

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,85  m
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50–60  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      0,6  l
      Бойлеры
      0
      Время приготовления для кувшина
      10  minute(s)

    • Дизайн

      Цвет
      Черный и металлик

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (Ш x Г x В)
      218 x 198 x 290  mm
      Вес изделия
      1,11  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      210 x 172 x 270  mm
      Вес, включая упаковку
      2,69  kg

    • Общие характеристики

      Подходит для
      Молотый кофе
      Простая очистка и обслуживание
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Съемный держатель фильтра
      Удобное и простое использование
      • Индикатор уровня воды
      • Система "капля-стоп"
      Особые функции
      Aroma Twister
      Кофейные напитки
      Дрип-кофе

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь и пластик
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Потребляемая мощность при заваривании
      700  W

    Badge-D2C

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