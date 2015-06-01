HD7434/20
Вкусный кофе — это просто
Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Эта кофемашина предназначена для приготовления от 2 до 7 чашек кофе (макс. 0,6 л). Благодаря очень компактному дизайну она займет минимум места на вашей кухне.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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