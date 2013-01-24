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Daily Collection

Кофемашина

HD7435/20
Общая оценка / 5
  • Превосходный вкус кофе Превосходный вкус кофе Превосходный вкус кофе
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    Daily Collection Кофемашина

    HD7435/20
    Общая оценка / 5

    Превосходный вкус кофе

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Кофемашина

    Превосходный вкус кофе

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходный вкус кофе

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Кофемашина

    Превосходный вкус кофе

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходный вкус кофе

      Функция Aroma twister для насыщенного вкуса и аромата

      • Со стеклянным кувшином
      • Компактный размер (0,6 л)
      • Черный и металлик
      Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

      Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

      В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка. Если вы хотите, чтобы кофе дольше оставался горячим, Philips предлагает кофемашины с термокувшином.

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Компактный дизайн и емкость на 2–7 чашек

      Компактный дизайн и емкость на 2–7 чашек

      Эта кофеварка рассчитана на приготовление 2–7 чашек кофе (максимальный объем — 0,6 л). Чрезвычайно компактный дизайн прибора позволяет сэкономить место на кухне.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        700  Вт

      • Общие характеристики

        Особые функции
        Aroma twister
        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Подходит для
        Молотый кофе
        Удобное и простое использование
        • Автоматическое отключение
        • Индикатор уровня воды
        • Система "капля-стоп"
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемный держатель фильтра
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Время приготовления для кувшина
        10  мин
        Вместительный резервуар для воды
        0,6  л
        Длина шнура
        0,85  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50—60  Гц

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        210 x 172 x 270  миллиметра
        Вес изделия
        1,11  кг
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        218 x 198 x 290  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        2,69  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

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