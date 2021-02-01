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    Daily Collection Кофеварка

    HD7435/20

    Вкусный кофе — это просто

    Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.

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    Daily Collection Кофеварка

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    Вкусный кофе — это просто

    Функция Aroma Twister для насыщенного вкуса и аромата

    • Со стеклянным кувшином
    • Компактный дизайн (0,6 л)
    • Черный и металлик
    Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

    Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

    В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка.

    Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

    Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

    Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

    Компактный дизайн: идеально на 2–7 чашек

    Компактный дизайн: идеально на 2–7 чашек

    Эта кофемашина предназначена для приготовления от 2 до 7 чашек кофе (макс. 0,6 л). Благодаря очень компактному дизайну она займет минимум места на вашей кухне.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      Стеклянный кувшин

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,85  m
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50–60  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      0,6  l
      Время приготовления для кувшина
      10  minute(s)

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (Ш x Г x В)
      218 x 198 x 290  mm
      Вес изделия
      1,11  kg
      Вес, включая упаковку
      2,69  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      210 x 172 x 270  mm

    • Общие характеристики

      Подходит для
      Молотый кофе
      Простая очистка и обслуживание
      • Съемный держатель фильтра
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      Удобное и простое использование
      • Автоматическое отключение
      • Индикатор уровня воды
      • Система "капля-стоп"
      Особые функции
      Aroma Twister
      Кофейные напитки
      Дрип-кофе

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь и пластик
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Потребляемая мощность при заваривании
      700  W

    Badge-D2C

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