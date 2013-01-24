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Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах
Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах
Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах
Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах
Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах
Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.
Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Кувшин кофеварки рассчитан на 1,3 л кофе — около 10–15 чашек (в зависимости от размера чашки).
Дизайн
Простой способ приготовления вкусного кофе
Вес и габариты
Общие характеристики
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Аксессуары