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  • Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах
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    Daily Collection Кофемашина

    HD7446/20

    Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения.

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    Daily Collection Кофемашина

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    Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

    На 10—15 чашек, компактный дизайн

    • Со стеклянным кувшином
    • Черный
    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

    Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

    Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

    При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.

    Объем 1,3 л на 10–15 чашек

    Кувшин кофеварки рассчитан на 1,3 л кофе — около 10–15 чашек (в зависимости от размера чашки).

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      Черный
      Чаша, крышка, толкатель
      Пластмасса (полипропилен), стеклянный кувшин

    • Аксессуары

      Кувшин
      HD7983/20

    • Технические характеристики

      Мощность
      900  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      88  cm
      Поддерживаемые виды кофе
      Молотый кофе
      Частота
      50/60  Hz
      Страна изготовления
      • Разработано в Нидерландах
      • Сделано в Китае
      Время приготовления
      11  minute(s)
      Тип кувшина для кофе
      Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
      Отделение для хранения шнура
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      220 x 220 x 290  mm
      Вес изделия
      1,42  kg
      Объем резервуара для воды
      1,2  l
      Вес упаковки
      1.94  kg
      Максимальная емкость (количество чашек кофе)
      10—15 чашек

    • Общие характеристики

      Простая очистка и обслуживание
      Можно мыть в посудомоечной машине

    • Хороший кофе, который легко сварить

      Индикатор уровня воды
      Да
      Съемный держатель фильтра
      Да
      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да

    Badge-D2C

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