HD7447/00
Просто хороший кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.Узнать обо всех преимуществах
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Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.
Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время компактный дизайн позволит сэкономить место на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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