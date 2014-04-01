HD7459/20
Просто хороший кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma Twister обеспечит оптимальный вкус каждой порции, а таймер позволит вам наслаждаться ароматным кофе по утрам.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофемашину, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время компактный дизайн позволит сэкономить место на кухне.
Общие характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
Страна происхождения
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