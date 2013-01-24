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Daily Collection

Кофемашина

HD7459/20
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  • Просто хороший кофе Просто хороший кофе Просто хороший кофе
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    Daily Collection Кофемашина

    HD7459/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Просто хороший кофе

    Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции, а таймер позволит вам наслаждаться ароматным кофе по утрам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Кофемашина

    Просто хороший кофе

    Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции, а таймер позволит вам наслаждаться ароматным кофе по утрам. Узнать обо всех преимуществах

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      Просто хороший кофе

      Функция Aroma twister для насыщенного вкуса и аромата

      • Со стеклянным кувшином
      • С таймером
      • Черный и металлик
      Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

      Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

      В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка. Если вы хотите, чтобы кофе дольше оставался горячим, Philips предлагает кофемашины с термокувшином.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

      Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

      Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофемашину, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1000  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        210 x 240 x 320  миллиметра
        Вес изделия
        1,42  кг
        Вес, включая упаковку
        1,94  кг
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        299 x 260 x 380  миллиметра

      • Общие характеристики

        Особые функции
        Aroma twister
        Тип дисплея
        ЖК
        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Подходит для
        Молотый кофе
        Удобное и простое использование
        • Дисплей
        • Индикатор уровня воды
        • Автоматическое отключение
        • Система "капля-стоп"
        • Таймер отсрочки старта
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемный держатель фильтра;Используйте бумажный фильтр №4 (не входит в компектацию)
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Черный и металлик

      • Технические характеристики

        Вместительный резервуар для воды
        До 15  чашек
        Время приготовления для кувшина
        10  мин
        Вместительный резервуар для воды
        1,2  л
        Длина шнура
        0,85  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

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