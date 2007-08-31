Настоящий кофе без лишних усилий

Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому.