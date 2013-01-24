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Viva Collection

Кофеварка

HD7502/55
Общая оценка / 5
  • Настоящий кофе без лишних усилий Настоящий кофе без лишних усилий Настоящий кофе без лишних усилий
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    Viva Collection Кофеварка

    HD7502/55
    Общая оценка / 5

    Настоящий кофе без лишних усилий

    Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Кофеварка

    Настоящий кофе без лишних усилий

    Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому. Узнать обо всех преимуществах

    Настоящий кофе без лишних усилий

    Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Кофеварка

    Настоящий кофе без лишних усилий

    Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому. Узнать обо всех преимуществах

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      Настоящий кофе без лишних усилий

      Современный дизайн, безупречный вкус

      • Со стеклянным кувшином
      • Белый/оранжевый
      Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

      Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

      Благодаря особой форме стеклянный кувшин Philips превосходно сохраняет аромат кофе.

      1000 ватт

      1000 ватт

      Быстрое приготовление кофе благодаря специальному насосу кофеварки Philips.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.

      Отделение для хранения шнура

      Для простого хранения излишков шнура.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Оранжевый с белым

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        210 x 220 x 310  мм
        Объем резервуара для воды
        1,2  л
        Вес упаковки
        Уточняется  кг
        Максимальная емкость (количество чашек кофе)
        10—15 чашек
        Вес продукта
        1,65  кг

      • Общие характеристики

        Детали, которые можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Съемный держатель фильтра
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Тип кувшина для кофе
        Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
        Мощность
        1000  Вт
        Длина шнура
        88  см
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220–240  В
        Время приготовления
        < 10  минут(ы)

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Полипропилен/стеклянный кувшин
        Цвет
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин
        Кувшин, сохраняющий аромат кофе
        Да

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