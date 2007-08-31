HD7502/55
Настоящий кофе без лишних усилий
Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря особой форме стеклянный кувшин Philips превосходно сохраняет аромат кофе.
Быстрое приготовление кофе благодаря специальному насосу кофеварки Philips.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.
Для простого хранения излишков шнура.
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Конструкция
Вес и размеры
Общие характеристики
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