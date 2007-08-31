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  • Настоящий кофе без лишних усилий Настоящий кофе без лишних усилий Настоящий кофе без лишних усилий

    Viva Collection Кофеварка

    HD7502/55

    Настоящий кофе без лишних усилий

    Наслаждайтесь классическим вкусом заварного кофе, не выходя из дома, с удобной и надежной кофеваркой от Philips. Пока вы расслабляетесь в кругу ваших гостей, кофеварка готовит для вас кофе, распространяя его свежий аромат по всему дому.

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    Viva Collection Кофеварка

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    Настоящий кофе без лишних усилий

    Современный дизайн, безупречный вкус

    • Со стеклянным кувшином
    • Белый/оранжевый
    Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

    Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

    Благодаря особой форме стеклянный кувшин Philips превосходно сохраняет аромат кофе.

    1000 ватт

    1000 ватт

    Быстрое приготовление кофе благодаря специальному насосу кофеварки Philips.

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    Объем 1,2 л на 2–15 чашек

    Объем 1,2 л на 2–15 чашек

    Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.

    Отделение для хранения шнура

    Для простого хранения излишков шнура.

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      Да

    • Аксессуары

      В комплекте
      Стеклянный кувшин
      Кувшин, сохраняющий аромат кофе
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      88  cm
      Частота
      50/60  Hz
      Время приготовления
      < 10  minute(s)
      Тип кувшина для кофе
      Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат

    • Конструкция

      Цвет
      Оранжевый с белым

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      210 x 220 x 310  mm
      Вес продукта
      1,65  kg
      Объем резервуара для воды
      1,2  l
      Вес упаковки
      TBD  kg
      Максимальная емкость (количество чашек кофе)
      10—15 чашек

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Съемный держатель фильтра
      Да
      Детали, которые можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    Badge-D2C

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